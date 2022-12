Stand: 27.12.2022 08:39 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Skurriler Feuerwehreinsatz am Flensburger Umspannwerk

Wegen einer vermintlich hilflosen Person sind am Montagabend Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr zum Umspannwerk in Flensburg ausgerückt. Zur Sicherheit waren auch die Höhenretter im Einsatz. Vor Ort gab es dann allerdings schnell Entwarnung: Bei der der vermeintlich hilflosen Person handelte sich um eine Möwen-Vergrämungsanlage. Ansonsten blieb es über die Weihnachtstage in der Region nach Angaben der Polizeileitstelle weitgehend ruhig. Größere Einsätze gab es demnach nicht. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

Blick auf den Verkehr zwischen den Jahren

Laut ADAC kann es ab Dienstag wieder voll werden auf den Straßen im Land. Denn es beginnt der Rückreiseverkehr nach Weihnachten und die Silvester-Urlauber brechen auf. In Dänemark sind die Ferienhäuser über den Jahreswechsel gut gebucht. Bei den Autozügen nach Sylt rechnet die Bahn mit keinen größeren Problemen. Trotzdem werden Reservierungen empfohlen. Das gilt auch für die Fähren von und nach Föhr und Amrum. Hier werden in den nächsten Tagen wie in der Hochsaison alle vier Fähren im Einsatz sein. Laut Rainer Pregla vom ADAC Schleswig-Holstein gibt es noch weitere Engstellen: "Wir haben Stauschwerpunkte im Bereich auf der Rader Hochbrücke, Nord-Süd-Achse, aber auch an den Grenzübergängen wird es möglicherweise zu Staus kommen." Der Grund seien die um sechs Monate verlängerten Grenzkontrollen des Nachbarlandes. Pregla rechnet mit bis zu einer Stunde Wartezeit für Dänemark-Urlauber. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt kurz vor der Weltmeisterschaft

Vier Tage vor dem Jahreswechsel treten die Handballer der SG Flensburg-Handwitt zu ihrem letzten Spiel vor der Weltmeisterschaftspause an. Die Flensburger haben am Dienstagabend die HSG Wetzlar zu Gast. SG-Kapitän Johannes Golla hofft darauf, so weiterzumachen wie zuletzt. Die SG hatte zuletzt in der Bundesliga 36 zu 23 gegen den THW Kiel gewonnen. Aktuell sind die Flensburger Tabellen-Fünfter. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

