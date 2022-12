Stand: 27.12.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bei erixx fallen weiterhin Zugverbindungen aus

Es gibt weiterhin Zugausfälle auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck. Wie der Betreiber erixx mitteilt, fahren die Züge auch nach Weihnachten nach einem Notfahrplan. Kurzfristig können noch weitere Züge ausfallen. Der Grund für die Einschränkungen sind laut erixx zunehmende Personalprobleme durch die aktuelle Krankheitswelle. Momentan seien 13 Prozent der Lokführer und zahlreiche Mitarbeiter in der Verwaltung krank. Wann die Züge wieder nach Plan fahren, ist noch nicht klar. Der aktuelle Notfahrplan gilt zunächst bis Februar. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Feuer in in einer Wohnung in Lauenburg

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Mensch verletzt worden, er kam ins Krankenhaus. Nachbarn hatten laut Rettungsleitstelle am Montagabend den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. Diese daraufhin löschte das Feuer in der Küche, weitere Teile des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Erneutes Feuer in Ameos-Klinik

Am ersten Weihnachtsfeitertag hat es auch erneut auf dem Gelände der Ameos-Klinik in Heiligenhafen gebrannt. Diesmal brannte es in einem Patientenzimmer. Laut Feuerwehr wurden vier Menschen leicht verletzt. Es war bereits das vierte Feuer innerhalb einer Woche auf dem Krankenhaus-Gelände. Nach den ersten drei Bränden wurde der mutmaßliche Brandstifter in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Wie es zu dem Feuer jetzt an Weihnachten kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Landrat Sager fordert bessere Vorbereitung auf Katastrophen

Egal ob Deiche brechen oder der Strom ausfällt: Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) fordert vom Land, sich besser auf mögliche Katastrophen vorzubereiten. Das Innenministerium SH müsse seine Katastrophenschutzabteilung nachrüsten, betont der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags. Auch müsse die Bevölkerung besser geschult werden. Früher habe jedes Schulkind die Warntöne gekannt - das sei verloren gegangen, so Sager. Im Kreis Ostholstein sollen auch Flyer gedruckt werden, um die Menschen über Katastrophenschutz zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

