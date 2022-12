Bahnstrecke Kiel-Lübeck: erixx Holstein dünnt Fahrpläne aus Stand: 17.12.2022 12:37 Uhr Am 11. Dezember 2022 ist der Betreiber erixx Holstein in den regionalen Bahnverkehr in Schleswig-Holstein eingestiegen. Seitdem gab es zahlreiche Zugausfälle, Verspätungen - und jetzt gilt ein ausgedünnter Fahrplan.

von Christopher Gaube

Der private Bahnbetreiber erixx Holstein, der seit gut einer Woche zwischen Kiel und Lübeck beziehungsweise Lüneburg unterwegs ist, hat weiter Probleme. Nachdem NDR Schleswig-Holstein jüngst über Zugausfälle und Verspätungen berichtet hatte, hat das Unternehmen nun zahlreiche Fahrten auf der Strecke Kiel - Lübeck - Lüneburg (RE83) und Kiel - Lübeck (RB84) gestrichen. Es gilt ein ausgedünnter Fahrplan.

Elf Fahrten weniger pro Tag

So will das Unternehmen nach eigenen Angaben verhindern, dass Züge plötzlich ausfallen und die Fahrgäste nicht wissen, wie und wann sie weiterkommen. Es sollen nun also weniger, dafür aber verlässlich Züge fahren. Im Schnitt fallen elf Fahrten pro Tag ersatzlos aus - auf der Strecke RE83 von Kiel über Lübeck nach Lüneburg und RB84 von Kiel nach Lübeck. Dieses sogenannte "angepasste Betriebskonzept" ist zunächst bis zum ersten Weihnachtstag (25.12.) geplant.

erixx: Einschränkungen bis Anfang Februar

erixx rechnet aber damit, noch mindestens bis zum 5. Februar 2023 ein angepasstes Betriebskonzept zu nutzen. Ein Ersatzfahrplan gilt ab dem zweiten Weihnachtstag (26.12.) und soll vorab auf der Unternehmenshomepage veröffentlicht werden. Laut erixx gibt es aktuell nicht genug Lokführer und Zugbegleiter. Kurzfristig seien Mitarbeiter abgesprungen, die eigentlich schon "rekrutiert" worden seien. Auch die aktuelle Erkältungswelle mache sich bemerkbar. Und auch bei den Zügen selbst gibt es laut erixx Engpässe. 25 Züge sollten demnach von der Bahn übernommen werden, 22 seien es aber nur geworden, davon sind laut erixx nur 17 einsatzbereit. Das Unternehmen ruft Fahrgäste auf, sich immer vorher online zu informieren, ob und wann die Züge fahren.

