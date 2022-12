Urteil im Stutthof-Prozess: Zwei Jahre auf Bewährung Stand: 20.12.2022 10:38 Uhr Heute ist am Itzehoer Landgericht ein historischer Prozess zu Ende gegangen. Die ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof Irmgard F. wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft zur Bewährung verurteilt. Der Vorwurf lautete: Beihilfe zum Mord in Tausenden Fällen.

Nach insgesamt 40 Verhandlungstagen am Itzehoer Landgericht wurde die Angeklagte Irmgard F., ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof, heute schuldig gesprochen. Der Richter hat die 97 Jahre alte Frau zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft zur Bewährung verurteilt - wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.505 Fällen sowie Beihilfe zum versuchten Mord in 5 Fällen. Da Irmgard F. zum Zeitpunkt der Tat zwischen 18 und 19 Jahren alt war, wurde gegen sie eine Jugendstrafe verhängt.

Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen

Von 1943 bis 1945 hatte die heute 97-Jährige im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft gearbeitet. Dort soll die Sekretärin in der Kommandantur von den Vorgängen im Lager gewusst haben. Mittlerweile lebt die Rentnerin in einem Altenheim im Kreis Pinneberg. Wegen des großen Interesses an dem Prozess hatte das Landgericht Itzehoe die Verhandlung in eine Halle eines Logistikunternehmens in der Stadt verlegt.

Aufwendige Ermittlungsarbeit unter erschwerten Bedingungen

In gut 14 Monaten schwollen die Prozessakten auf ungefähr 3.600 Seiten an. Dazu kam ein USB-Stick mit etwa 2.000 Vernehmungsprotokollen. 14 Zeuginnen und Zeugen wurden gehört, acht davon selbst Überlebende des KZ Stutthof. Alle berichteten über ihre Leidenszeit im Lager.

Im März und April dieses Jahres musste der Prozess fünf Wochen pausieren, weil die Angeklagte krank war. Damals befürchteten vor allem die Überlebenden und deren Anwälte, dass Irmgard F. nicht mehr in den Verhandlungssaal zurückkehren würde. Doch sie wurde wieder gesund und der Prozess wurde am 26. April fortgesetzt.

Außerdem warf die Verteidigung der Nebenklägerinnen und Nebenkläger der Staatsanwaltschaft vor, dass die Anklageerhebung zu lange auf sich habe warten lassen. Die Unterlagen mit den Voruntersuchungen zum Fall waren bereits am 11. Juli 2016 an die Staatsanwaltschaft Itzehoe geschickt worden. Das anschließende Ermittlungsverfahren dauerte vier Jahre. Erst am 27. Januar 2021 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Sechs Nebenklägerinnen und Nebenkläger waren in der Zwischenzeit verstorben.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Ermittlungen im Fall Irmgard F. viel aufwendiger gewesen seien als in Fällen, in denen es beispielsweise um Wachmänner ging. Es habe nie zuvor einen Prozess gegen Zivilangestellte gegeben.

