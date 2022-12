Stand: 27.12.2022 09:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

NOK nach Pipeline-Leck: Kanal bleibt mindestens bis Mittwoch gesperrt

Nachdem bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein sechs Kilometer langer Ölfilm im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) entdeckt worden war, bleibt der Kanal noch mindestens bis Mittwoch gesperrt. Über Weihnachten waren 150 Männer und Frauen im Einsatz, um den Kanal zu säubern. Am Sonntag fanden Kontrollflüge statt. Schiffe hatten zunächst an der Elbmündung auf die Wiedereröffnung gewartet. Sie würden nun Dänemark umschiffen und über das Kattegat die Ostsee ansteuern, hieß es. Am Sonntag wartete nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kein Schiff mehr vor Kiel auf Einlass in den Kanal. Nach Angaben des Kreises Dithmarschen verteilten Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Weihnachtstüten an die Einsatzkräfte, die über die Feiertage im Einsatz waren. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

Unternehmerverband fordert kürzere Genehmigungsverfahren

Weniger Bürokratie und mehr Tempo bei Ausbau von Infrastrukturprojekten fordert der Unternehmerverband Unterelbe-Westküste aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Vorbild, so ein Sprecher, sind die beschleunigten Genehmigungsverfahren für das LNG-Terminal Brunsbüttel. Genauso schnell müsse es auch beim Bau von Windkraftanlagen, neuer Bahnlinien, Straßen und dem Netzausbau geben. Die Prozesse müssen demnach schon allein deswegen vereinfacht werden, weil immer weniger Personal immer komplexere Planungs- und Genehmigungsverfahren bearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

Friedrichstadt: Mann am Heiligabend niedergestochen

Bei einem versuchten Raub in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) hat ein Unbekannter einen 35-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der Täter hatte nach Angaben der Polizei an Heiligabend den Mann gegen 23 Uhr in der Ostermarktstraße mit einem Messer bedroht und versucht, ihn auszurauben. Als der 35-Jährige sich weigerte, dem Täter sein Portemonnaie zu übergeben, stach der Unbekannte auf ihn ein und flüchtete anschließend vom Tatort. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Ermittler hoffen, dass jemand den dunkel gekleideten Mann zuvor in der näheren Umgebung um den Marktplatz herum gesehen hat. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

