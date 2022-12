Zahl der illegalen Autorennen in SH hat sich fast verdoppelt Stand: 27.12.2022 10:44 Uhr Bis Anfang Dezember dieses Jahres hat die Polizei insgesamt 259 illegale Autorennen in Schleswig-Holstein verzeichnet. Im vergangenen Jahr lag diese Zahl noch bei 132. Seit 2017 gelten illegale Autorennen als Straftaten.

Die Polizei hat in diesem Jahr in Schleswig-Holstein fast doppelt so viele verbotene Autorennen gezählt als noch im Vorjahr. Mit Stand 4. Dezember wurden demnach 259 Delikte registriert - 2021 sei nur in 132 Fällen ermittelt worden.

Konkret zählte die Polizei in 2022 18 Fälle der Durchführung verbotener Rennen und 30 Fälle der Teilnahme an solchen Rennen. In 2021 lagen diese Werte bei 14 bzw. 33. Der stärkste Anstieg zeigt sich derweil aber in der Kategorie "Rennen alleine" - also das Rennen gegen sich selbst. Hier ermittelte die Polizei 2022 in 211 Fällen. In 2021 waren es nur 85. Die hohen Zahlen begründet die Polizei auch damit, dass sie in 2022 häufiger kontrolliert und ermittelt habe.

Von Ordnungswidrigkeit zu Straftat hochgestuft

Oft sind es laut Polizei junge Männer, die sich treffen, miteinander Musik hören, die Motoren aufheulen lassen und "Kreise ziehen". Sofern Hinweise auf eine örtliche Szene vorliegen, erfolge demnach auch eine gezielte Überwachung.

Im Oktober 2017 wurden illegale Autorennen von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochgestuft. Seitdem kann schon die Teilnahme an solchen Rennen laut Strafgesetzbuch mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden. Der neue Paragraf 315d im Strafgesetzbuch sieht zudem bis zu zehn Jahre Gefängnis vor, wenn durch ein Rennen der Tod eines anderen Menschen verursacht wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr