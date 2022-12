Stand: 27.12.2022 10:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wenige Rettungseinsätze an Weihnachten

Es waren ruhige Weihnachtstage für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im südlichen Schleswig-Holstein: In den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn gab es nur kleinere Einsätze, berichten die Rettungsleitstellen. Die Feuerwehr musste ihren Angaben zufolge dieses Jahr keinen einzigen brennenden Tannenbaum löschen. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Süd in Elmshorn berichtet jedoch, dass dieses Jahr über die Feiertage ungewöhnlich viele Menschen mit Atemnot oder Fieber ins Krankenhaus gebracht werden mussten. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Einige Recyclinghöfe rechnen mit mehr Andrang

Recyclinghöfe in Südholstein rechnen mit damit, dass es zwischen den Jahren voll werden könnte. Auf dem Recyclinghof Tornesch-Ahrenlohe im Kreis Pinneberg rechnen Mitarbeiter mit einem Andrang von doppelt so vielen Autos wie gewöhnlich, also mit 600 statt mit 300 bis 350 Fahrzeugen pro Tag. Viele Leute würden die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nutzen, um Abfall, der sich während Weihnachten angehäuft hat, zu entsorgen, hieß es. Man rechne auf dem Hof mit viel Pappe, Papier und Elektroschrott. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

DRK-Blutspendetermin in Bilsen

Das Deutsche Rote Kreuz ruft zum Blutspenden auf – aus Sorge, dass bestimmte Präparate zwischen den Jahren knapp werden könnten. Denn viele davon, so erklärt das DRK, sind nur wenige Tage haltbar und einige Blutspende-Termine mussten ausfallen, weil Ärzte krank waren. Wer in Südholstein am Dienstag Blut spenden möchte, kann dies am Nachmittag in der Gemeinde Bilsen im Kreis Pinneberg tun: Dort gibt es eine Blutspendeaktion zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr. Auf der Internetseite des DRK kann man online einen Termin reservieren. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2022 | 08:30 Uhr