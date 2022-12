Stand: 27.12.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Polizei und Feuerwehr konstatieren ruhiges Weihnachtsfest

Feuerwehr und Polizei haben über die Weihnachtstage vergleichweise wenige Einsätze gehabt. Der Kieler Rettungsdienst zählte am Heiligabend 130 Einsätze. Den größten Einsatz gab es in Stadtteil Wellingdorf. Gegen 4.45 Uhr brannte dort in der Nacht zu Dienstag in der Peter-Hansen-Straße eine Gartenbude. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch eine Garage und ein Haus direkt nebenan Feuer fingen. Für die Polizei gab es in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag in Schwentinental im Kreis Plön gleich eine ganze Serie von Einsätzen. Mehrfach wurden Beamte in einen Club gerufen - wegen illegalen Drogenbesitzes. Nun wird unter anderem deshalb gegen 19 Verdächtige ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Bei erixx fallen weiterhin Zugverbindungen aus

Es gibt weiterhin Zugausfälle auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck. Wie der Betreiber erixx mitteilt, fahren die Züge auch nach Weihnachten nach einem Notfahrplan. Kurzfristig können noch weitere Züge ausfallen. Der Grund für die Einschränkungen sind laut erixx zunehmende Personalprobleme durch die aktuelle Krankheitswelle. Momentan seien 13 Prozent der Lokführer und zahlreiche Mitarbeiter in der Verwaltung krank. Wann die Züge wieder nach Plan fahren, ist noch nicht klar. Der aktuelle Notfahrplan gilt zunächst bis Februar. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

NOK nach Pipeline-Leck: Kanal bleibt mindestens bis Mittwoch gesperrt

Nachdem bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein sechs Kilometer langer Ölfilm im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) entdeckt worden war, bleibt der Kanal noch mindestens bis Mittwoch gesperrt. Über Weihnachten waren 150 Männer und Frauen im Einsatz, um den Kanal zu säubern. Am Sonntag fanden Kontrollflüge statt. Schiffe hatten zunächst an der Elbmündung auf die Wiedereröffnung gewartet. Sie würden nun Dänemark umschiffen und über das Kattegat die Ostsee ansteuern, hieß es. Am Sonntag wartete nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kein Schiff mehr vor Kiel auf Einlass in den Kanal. Nach Angaben des Kreises Dithmarschen verteilten Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Weihnachtstüten an die Einsatzkräfte, die über die Feiertage im Einsatz waren. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderung auf der B430 in Plön

Aufgrund von Gehölzarbeiten ist die B430 bis zum kommenden Freitag täglich zwischen 9 und 15 Uhr in der Höhe des Campingplatzes halbseitig gesperrt. Gesperrt wird temporär für jeweils zehn Minuten. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr schneidet am Straßenrand Bäume und Büsche zurück. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Handball: THW Kiel gewinnt gegen Minden

Der THW Kiel hat im letzten Liga-Spiel vor der WM-Pause einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Die Kieler schlugen den Tabellenvorletzten GWD Minden in der Bundesliga-Rückrunde am Montagabend mit 36 zu 29. Vorübergehend kletterte der THW durch den Sieg wieder auf den ersten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30 Uhr

