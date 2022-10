Stand: 05.10.2022 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ärzteproteste auch in Schleswig-Holstein

Wer heute ohne Termin zum Arzt will, sollte sich vorher erkundigen, ob die Praxis überhaupt geöffnet ist. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein wollen Ärzte laut Ärztegenossenschaft Nord gegen Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) protestieren. Lauterbach will den Kassenärzten einen Teil ihrer Honorare streichen, weil die Krankenkassen ins Minus rutschen. Konkret plant der Minister, die sogenannte Neupatienten-Regelung zu kippen. Dann würden Kassenärzte für neue Patienten weniger Geld bekommen. Wie viele Ärzte in Schleswig-Holstein heute aus Protest ihre Praxis geschlossen lassen, ist unklar. Die Notversorgung läuft über Notfallpraxen und den Arztruf 116 117. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:00 Uhr

Stadt Kiel präsentiert Pläne für Öffentlichen Nahverkehr der Zukunft

Am Nachmittag will Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Ergebnisse einer Planungsstudie zum Öffentlichen Nahverkehr vorstellen. Darin geht es laut Stadtverwaltung um ein überarbeitetes Streckennetz sowie um die Frage, ob Kiel ein modernes Schienenbus-System oder eine neue Straßenbahn bekommen sollte. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:00 Uhr

Flensburgs Handballer erreichen Gruppenphase der European League

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Gruppenphase der European League erreicht. Nach dem 39:25 im Hinspiel gegen den polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn gewannen die Norddeutschen am Dienstag das Rückspiel in heimischer Halle mit 37:24 (17:11). Bester Werfer im Team von Trainer Maik Machulla war der neunfache Torschütze August Pedersen. Morgen folgt die Auslosung der vier Vorrundengruppen bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 06:00 Uhr

Rechtsausschuss befasst sich mit Staatssekretär Otto Carstens

Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) ist am Mittag Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Der SPD-Abgeordnete Marc Timmer hat einen Bericht der Landesregierung beantragt. Carstens war unter anderem wegen Plagiatsvorwürfen im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit, zweifelhaften Äußerungen zum Strafvollzug und seiner Mitgliedschaft in der schlagenden Studentenverbindung Irminsul in Hamburg unter Druck geraten. Auch von Richtern und Staatsanwälten war Kritik an Carstens gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 361,5

In Schleswig-Holstein ist eine Corona-Inzidenz von 361,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle am Dienstagabend mit. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenvergleich gestiegen - am vorherigen Dienstag hatte sie bei 326,4 gelegen. Am vergangenen Freitag vor dem langen Feiertagswochenende lag der Wert aber sogar über 400. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:00 Uhr

Weiter Probleme auf Marschbahnstrecke

Bis voraussichtlich Ende der Woche müssen sich Bahnreisende und Pendler auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt auf Verspätungen einstellen. Grund ist nach Angaben der Bahn eine Weichenstörung bei Morsum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Die Züge müssen bei Morsum jetzt langsam fahren, bis das sogenannte Weichenherz repariert ist. Bis voraussichtlich Ende der Woche soll die Störung behoben sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Wetter: Sonnig und windig

Am Vormittag ist es in Schleswig-Holstein überwiegend heiter bis wolkig. Am Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Dabei kann es stürmisch werden. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in Eckernförde und 18 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2022 | 06:00 Uhr