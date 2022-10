European League: Flensburg erreicht locker die Gruppenphase Stand: 04.10.2022 20:25 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Gruppenphase der European League erreicht. Nach dem 39:25 im Hinspiel gegen den polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn gewannen die Norddeutschen am Dienstag das Rückspiel in heimischer Halle mit 37:24 (17:11).

Bester Werfer im Team von Trainer Maik Machulla war der neunfache Torschütze August Pedersen. Am Donnerstag folgt die Auslosung der vier Vorrundengruppen bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien.

Flensburg dominiert die Partie

Vor den 1.398 Zuschauern in der Flens-Arena sorgten die Gastgeber schon früh für klare Verhältnisse. In der zwölften Spielminute erzielte Rückraumspieler Franz Semper das 10:4 für die SG. Danach schlichen sich aber einige technische Unzulänglichkeiten und Fehlwürfe in das Flensburger Spiel ein.

Weitere Informationen Handball: SG Flensburg-Handewitt ringt Meister Magdeburg nieder Die Schleswig-Holsteiner zeigten eine starke Leistung und fügten den Magdeburgern die erste Saisonniederlage zu. mehr

Der Tabellen-Elfte der polnischen Liga war dennoch zu keinem Zeitpunkt der Partie in der Lage, den Sieg der Norddeutschen zu gefährden. Der Norweger Göran Sögard Johannessen sorgte mit dem 25:15 (41.) für die erste Zehn-Tore-Führung.

Göppingen setzt sich gegen Lemgo durch

In einem deutschen Duell erreichte auch Frisch Auf Göppingen die Gruppenphase. Nach dem 28:24 aus dem Hinspiel reichte den Schwaben am Dienstag eine 31:33-Niederlage beim TBV Lemgo Lippe zum Weiterkommen. Direkt qualifiziert für die Gruppenphase sind die Füchse Berlin und der ukrainische Meister Motor Saporischschja, der aktuell am Spielbetrieb der 2. Bundesliga teilnimmt. Die Hauptrunde beginnt mit vier Sechsergruppen am 25. Oktober, das Finalturnier findet am 27./28. Mai 2023 statt.

Weitere Informationen 1 Min Machulla: "Wer nicht Handball-Fan war, ist es heute geworden" Der Trainer zeigte sich nach dem umkämpften Sieg gegen Meister Magdeburg begeistert von seinem Team. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.10.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handball-Europacup SG Flensburg-Handewitt