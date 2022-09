Stand: 29.09.2022 10:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Straße in Kellinghusen gesperrt

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Dort ist ist die Vorbrüggerstraße zwischen Feldstraße und Schützenstraße seit Mitternacht voll gesperrt. Direkte Anwohner haben im Moment kein Wasser. Lkw sollen Kellinghusen über die Bundesstraße 206 umfahren. Wie lange die Sperrung andauert, war am Vormittag noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 09:00 Uhr

Zero Waste: Studentenwerk startet Projekt gegen Lebensmittelverschwendung an der FH Heide

Weniger Lebensmittel wegschmeißen: Das ist das Ziel eines neuen Projektes an der Fachhochschule Westküste in Heide. Studierende und Gäste können in der Mensa ab der kommenden Woche eine sogenannte Zero Waste Züte kaufen - 15 Minuten nach den regulären Öffnungszeiten. Für 4,50 Euro gibt es Produkte aus der Cafeteria, die sonst im Mülleimer landen müssten. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein testet das Projekt zunächst für acht Wochen. Wenn die Zero-Waste-Tüte bei den Kunden gut anommt, soll sie zukünftig auch an anderen Standorten erhältlich sein. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Schockanrufe in Lübeck und Ostholstein

Seit Mittwochnachmittag meldet die Polizei Lübeck im Bereich der Innenstadt, aber auch für Stockelsdorf, Bad Schwartau und Eutin (alle Kreis Ostholstein) vermehrt sogenannte Schockanrufe. In den meisten Fällen täuschen Anrufer vor, dass die Tochter oder ein anderer Angehöriger der angerufenen Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und vorläufig festgenommen sei. Die Betrüger geben vor, dass das betroffene Familienmitglied ins Gefängnis müsse, wenn die angerufene Person nicht eine hohe Kaution zahlen würde. Dabei wählen die Anrufer bewusst Seniorinnen und Senioren aus. Bisher haben sich die meisten Opfer dieser Schockanrufe richtig verhalten und seien auf diese Betrugsmasche nicht reingefallen, so die Polizei. In einem Fall kam es jedoch zu einer Geldübergabe. Die Polizei apelliert, am Telefon skeptisch zu sein und keine Auskünfte gegenüber fremden Personen zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Jobcenter im Kreis Segeberg fordert bezahlbaren Wohnraum

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Kreis Segeberg verschärft sich weiter. Deshalb fordert der Beirat des Jobcenters im Kreis jetzt Politik und die Verwaltung zum Handeln auf. Seit langem sei klar, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehle. Durch den Zuzug von geflüchteten Menschen sei die Lage noch angespannter. Außerdem gebe es immer weniger Sozialwohnungen. Es brauche daher eine Bauoffensive für bezahlbaren Wohnraum. Konkret fordert der Beirat des Jobcenters, dass Kommunen Grundstücke und Wohnungen systematisch erwerben, dass der soziale Wohnungsbau mehr gefördert wird und er will einen Bundesbeteiligungsfonds für kommunale Wohnungsunternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Behörden-Termine im Kreis Plön online buchen

Der Kreis Plön will eine Online-Terminvergabe einführen. Ab Freitag soll das bei der Kfz-Zulassungsstelle möglich. Nach Angaben des Kreises können Termine schon jetzt für die Fahrerlaubnis-Behörde online gemacht werden. Nach und nach soll es für Bürgerinnen und Bürger möglich sein, für alle Bereichen der Kreisverwaltung Online einen Termin zu vereinbaren. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Wieder brennende Autos in Flensburg

In Flensburg ist die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen erneut wegen brennender Autos ausgerückt. Im Stadtteil Neustadt brannten insgesamt vier Fahrzeuge. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungsleitstelle niemand. Rund 45 Einsatzkräfte waren vor Ort. In Flensburg brennen seit Juli immer wieder Autos im Stadtgebiet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:00 Uhr

Deutscher Städtetag sorgt sich um Stadtwerke

Der Deutsche Städtetag fordert einen Rettungsschirm für kommunale Energieversorger. Die stark gestiegenen Beschaffungspreise könnten für einige Stadtwerke das Aus bedeuten, so die Befürchtung des Gremiums, das sich am Mittwoch in Kiel zu einer Präsidiumssitzung getroffen hat. Die Insolvenz kommunaler Energieversorger würde zahlreiche Probleme mit sich bringen, erklärte der stellvertretende Präsident des Deutschen Städtetages, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Der Städtetag forderte in diesem Zusammenhang, dass die Insolvenzregelungen für die kommunalen Energieversorger angepasst werden. Die Pflicht für gefährdete Stadtwerke einen Insolvenzantrag stellen zu müssen, solle vorerst ausgesetzt werden, so das Gremium. | 29.09.2022 06:00 Uhr

Länder wollen Energiepreisdeckel: Günther spricht von "guter Grundlage"

Die Bundesländer haben von der Bundesregierung die Einführung eines Energiepreisdeckels für Strom, Gas und Wärme gefordert. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte nach der Konferenz der Länderchefs außerdem: "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir einen Schutzschirm für die Stadtwerke auf Bundesebene brauchen." Auch für Mittelstand und Handwerk brauche man Wirtschaftshilfen, so Günther. Der gemeinsame Beschluss der 16 Länder sei eine "richtig gute Grundlage" für die Beratungen mit dem Bund am 4. Oktober, sagte Günther weiter. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 06:00 Uhr

Kein NDR-Empfang? Sendersuchlauf kann helfen

Zuschauer, die das Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen über das Kabelnetz empfangen, finden das Magazin möglicherweise nicht mehr auf der gewohnten Frequenz. Weil Vodafone die Belegung seines Kabelnetzes umbaut, werden einzelne TV-Programme auf eine andere Frequenz verschoben. Um den NDR und das Schleswig-Holstein Magazin wieder empfangen zu können, ist in einigen Fällen ein Sendersuchlauf erforderlich. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 18:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 350,7

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.250 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.9.) bei 350,7 (Vortag: 326,4). | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei bis zu 14 Grad

Der Tag startet stellenweise neblig. Bei dichten Wolken lässt sich später regional auch die Sonne blicken, gebietsweise kann es auch regnen - zunächst vor allem nördlich der Eider, später teilweise auch auf den Süden ausbreitend. Zwischen dem Herzogtum Lauenburg und Fehmarn bleibt es voraussichtlich länger trocken, dort ist auch etwas mehr Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und bis zu 14 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd und West, später ganz im Norden meist schwach aus Nord bis Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:00 Uhr

