Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 29.09.2022 08:51 Uhr

Wieder brennende Autos in Flensburg

In Flensburg ist die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen erneut wegen brennender Autos ausgerückt. Im Stadtteil Neustadt brannten insgesamt vier Fahrzeuge. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungsleitstelle niemand. Rund 45 Einsatzkräfte waren vor Ort. In Flensburg brennen seit Juli immer wieder Autos im Stadtgebiet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Husumer Filmtage starten

Zum 37. Mal finden ab Donnerstag die Husumer Filmtage (Kreis Nordfriesland) statt. Veranstalter sind die Volkshochschule sowie das Kinocenter in Husum. Das Motto in diesem Jahr: Landleben - Segen oder Fluch? In dieser Kategorie sind unter anderem der Dokumentarfilm "Wem gehört mein Dorf?" oder die fünfsprachige Krimikomödie "Der Krug an der Wiedau" zu sehen, der im deutsch-dänischen Grenzland spielt. Die Husumer Filmtage laufen bis zum 5. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Grundsteuer-Infoabend in Flensburg

Viele Menschen auch in Schleswig-Holstein müssen die neue Grundsteuererklärung abgeben. Dabei tauchen viele Fragen auf. Um diese zu beantworten, gibt es im ganzen Land Informationsveranstaltungen. Am Donnerstag findet eine solche Veranstaltung um 17 Uhr in der Flensburger Bürgerhalle statt. Experten des Finanzamts beantworten Immobilieneigentümern Fragen rund um die Grundsteuererklärung. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

