Neuer Landrat von Steinburg wird vereidigt

Der Kreis Steinburg hat ab der kommenden Woche wieder einen gewählten Landrat. Auf der Sitzung des Kreistages am Donnerstag wird die Amtseinführung von Claudius Teske (parteilos) aus dem niedersächsischen Uelzen offiziell gemacht. Teske folgt auf Torsten Wendt (parteilos), den der Steinburger Kreistag bereits im April 2021 abberufen hatte. Es war der zweite Vorgang dieser Art nach der Abberufung von Landrat Jens Kullik (parteilos) im Jahr 2012. Die Sitzung des Kreistages beginnt um 17 Uhr im Regionalen Berufsbildungszentrum in Itzehoe. Dort steht dann nicht nur die Vereidigung von Teske auf der Tagesordnung, sondern unter anderem auch der Jahresabschluss von 2021 und der Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Straße in Kellinghusen gesperrt

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Dort ist ist die Vorbrüggerstraße zwischen Feldstraße und Schützenstraße seit Mitternacht voll gesperrt. Direkte Anwohner haben im Moment kein Wasser. Lkw sollen Kellinghusen über die Bundesstraße 206 umfahren. Wie lange die Sperrung andauert, war am Vormittag noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Zero Waste: Studentenwerk in Heide startet Projekt gegen Lebensmittelverschwendung

Weniger Lebensmittel wegschmeißen: Das ist das Ziel eines neuen Projektes an der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen). Studierende und Gäste können in der Mensa ab der kommenden Woche eine sogenannte Zero Waste Tüte kaufen - 15 Minuten nach den regulären Öffnungszeiten. Für 4,50 Euro gibt es Produkte aus der Cafeteria, die sonst im Mülleimer landen müssten. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein testet das Projekt zunächst für acht Wochen. Wenn die Zero-Waste-Tüte bei den Kunden gut anommt, soll sie zukünftig auch an anderen Standorten erhältlich sein. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

CDU-Kandidat für Bürgermeisterwahl in Husum steht fest

Die Husumer CDU (Kreis Dithmarschen) hat ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Mai 2023 mit großer Mehrheit gewählt: Der 45-jährige Berufssoldat und dreifache Familienvater Martin Kindl zieht für die Christdemokraten in den Wahlkampf. Kindl ist seit 2016 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes in Husum und seit 2016 Bürgervorsteher der Stadt. Die Bürgermeisterwahl in Husum findet am 14. Mai 2014 statt. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

