Jobcenter im Kreis Segeberg fordert bezahlbaren Wohnraum

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Kreis Segeberg verschärft sich weiter. Deshalb fordert der Beirat des Jobcenters im Kreis jetzt Politik und die Verwaltung zum Handeln auf. Seit langem sei klar, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehle. Durch den Zuzug von geflüchteten Menschen sei die Lage noch angespannter. Außerdem gebe es immer weniger Sozialwohnungen. Es brauche daher eine Bauoffensive für bezahlbaren Wohnraum. Konkret fordert der Beirat des Jobcenters, dass Kommunen Grundstücke und Wohnungen systematisch erwerben, dass der soziale Wohnungsbau mehr gefördert wird und er will einen Bundesbeteiligungsfonds für kommunale Wohnungsunternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Weniger Weihnachtsbeleuchtung in Südholstein

Eigentlich dürfen die meisten Gebäude und Baudenkmäler derzeit nicht angestrahlt werden. Für die Weihnachtsbeleuchtung hat der Bund jetzt eine Ausnahme beschlossen. In Südholstein geben nun immer mehr Kommunen ihren Umgang damit bekannt. Reinbek (Kreis Stormarn) beispielsweise hat jetzt das Lichterfest abgesagt. Normalerweise hängt ab Ende Oktober in der Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung. Die Absage soll laut Stadt und Gewerbebund ein Zeichen für den sparsameren Umgang mit Energieressourcen sein. Auch das Schloss Ahrensburg will sparen. Nachdem die Veranstaltung "Schloss im Kerzenschein" wegen Corona nicht mit echten Kerzen stattfinden kann - dann könne nämlich nicht gelüftet werden - wird es auch keinen Ersatz durch Lichterketten geben. Das sei in Zeiten von drohenden Stromengpässen das falsche Signal, heißt es. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) dagegen wird die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, aber kürzer angestellt als sonst. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Staus durch Straßensperrung in Stormarn

Ein Milchlaster hat am Mittwoch bei Todendorf im Kreis Stormarn für Verkehrschaos gesorgt. Laut Polizei war der Lastwagen am Mittag von der Fahrbahn abgekommen und drohte dann umzukippen. Zur Bergung musste die Landstraße zwischen Todendorf und dem Autobahnkreuz Bargteheide für vier Stunden voll gesperrt werden. Weil auch die B404 an dieser Stelle derzeit für den dreispurigen Ausbau gesperrt ist, kam es zu Staus. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

