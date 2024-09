"Fridays for Future": Fahrraddemos und blockierte Straßen in SH Stand: 19.09.2024 16:31 Uhr Mit einem globalen Klimastreik will Fridays for Future am Freitag wieder auf die Straße gehen. In sechs Städten in Schleswig-Holstein sind Aktionen geplant. Dabei wollen die Organisatoren auf ganz unterschiedliche Art demonstrieren.

In Kiel ist eine Fahrraddemo geplant. Sie soll um 16 Uhr auf dem Exerzierplatz starten. Über den Schützenwall geht es bis zur Autobahn 215 und danach auf die B76 bis zur Ausfahrt Eckernförder Straße. Von dort verläuft die Route unter anderem über den Westring und die Kiellinie an der Förde. Wie viele Menschen teilnehmen, ist unklar, die Organisatoren gehen aber von mindestens 300 Personen aus. Man hoffe, dass die Zahl noch stark übertroffen werde, hieß es weiter.

Blockierte Straßen in Lübecker Altstadt

Mit einem sogenannten "Parking Day" beteiligen sich Aktivisten in Lübeck an den bundesweiten Demonstrationen. Zwischen 9 und 19 Uhr sollen Parklücken in der Mühlenstraße besetzt werden. Die Veranstaltung ist offiziell angemeldet. Mit ihrer Aktion wollen sie Ansätze für ein "zukunftsträchtiges Lübeck" zeigen, wie es von den Organisatoren heißt. "In der Innenstadt stehen so viele Autos, dass der Charme der Altstadthäuser verloren geht. Dieser Platz kann gänzlich anders genutzt werden", heißt es von "Psychologists For Future", die den "Parking Day" mitorganisieren.

300 Menschen zu Demo in Flensburg erwartet

Ein Bündnis aus mehr als 15 Flensburger Klima-, Naturschutz- und Verkehrs-Initiativen zieht mit der Demo "Klima schützt Demokratie" durch die Stadt. Thema ist dabei auch die aktuelle politische Stimmung: "Wenn die Katastrophen diktieren, schwinden die Überlebenschancen gerechter Demokratien" so "Fridays for Future".

Die genaue Route: Südermarkt - Angelburger Straße - Süderhofenden - Rathausstraße - Norderstraße - Schiffbrücke - Hafenspitze. Zwischen 14 und 15 Uhr wird im Zentrum mit Verkehrsproblemen gerechnet. Die Veranstalter erwarten mindestens 300 Menschen.

Demonstrationen auch in Elmshorn und Eutin

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) wollen sich ebenfalls Menschen zur Klimademo versammeln. Ab 15 Uhr werden laut Veranstalter mindestens 150 Teilnehmende erwartet und Richtung Gerberstraße laufen. Schon vorher um 11 Uhr ist eine Kundgebung in Eutin (Kreis Ostholstein) am Wasserturm geplant.

"FFF" fordert Investionsklausel bei der Schuldenbremse

Auch wenn sich im Wahlkampf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als "Klimakanzler" bezeichnet hat, ist davon nach Ansicht von Fridays for Future nur wenig zu sehen. Das Klimaschutzgesetz wurde zwar schon von der Großen Koalition beschlossen, doch müsse man "erneut vor Gericht ziehen, um die Einhaltung dieses Gesetzes einzufordern" heißt es von den Klimaaktivisten.

Auch mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen für 2025 wollen sie den Druck erhöhen. Im Fokus ist dabei auch die Schuldenbremse. "Fridays for Future" fordert sie durch eine Investitionsklausel zu erweitern. Die soll "Investitionen in die Zukunft und dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen ermöglichen", heißt es. Auch dafür wollen sie am Freitag in ganz Deutschland auf die Straße gehen.

