Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Schockanrufe in Lübeck und Ostholstein

Seit Mittwochnachmittag meldet die Polizei Lübeck im Bereich der Innenstadt, aber auch für Stockelsdorf, Bad Schwartau und Eutin (alle Kreis Ostholstein) vermehrt sogenannte Schockanrufe. In den meisten Fällen täuschen Anrufer vor, dass die Tochter oder ein anderer Angehöriger der angerufenen Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und vorläufig festgenommen sei. Die Betrüger geben vor, dass das betroffene Familienmitglied ins Gefängnis müsse, wenn die angerufene Person nicht eine hohe Kaution zahlen würde. Dabei wählen die Anrufer bewusst Seniorinnen und Senioren aus. Bisher haben sich die meisten Opfer dieser Schockanrufe richtig verhalten und seien auf diese Betrugsmasche nicht reingefallen, so die Polizei. In einem Fall kam es jedoch zu einer Geldübergabe. Aufgrund der Häufung solcher Fälle in letzter Zeit mahnt die Polizei daher dringend zur besonderen Vorsicht und appelliert, am Telefon grundsätzlich skeptisch zu sein: keine Auskünfte gegenüber fremden Personen, schon gar nicht über die finanzielle Situation oder sonstige persönliche Lebensverhältnisse. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Auto nach Probefahrt verschwunden

Böse Überraschung für einen Autohändler in Lübeck: Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte sich am Dienstagvormittag ein Mann einen BMW für eine Probefahrt ausgeliehen - kam dann aber nicht zurück. Den Angaben zufolge hatte der 29-Jährige zuvor seinen Personalausweis und einen angeblichen Führerschein vorgelegt - eine zeitnahe Rückkehr wurde vereinbart. Als er gegen Mittag immer noch nicht zurückkam, verständige der Händler die Polizei. Die Beamten trafen den Dieb in seiner Wohnung an und stellten fest: Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und war unter Betäubungsmitteleinfluss. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Das geliehene Fahrzeug konnte sichergestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2022 08:30 Uhr

Sexuelle Übergriffe: Ermittlungen beim VfB Lübeck

Ein ehemaliger Mitarbeiter des VfB Lübeck soll sexuell übergriffig gegen mindestens drei Jungen aus seinem privaten Umfeld geworde sein. Laut Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen gegen den Mann. Nach Medieninformationen hatte er die Jungen auf dem Aufsitzrasenmäher im Stadion mitfahren lassen. Außerdem sollen sie bei dem Beschuldigten übernachtet und er mit ihnen geduscht haben. Der VfB habe sich mittlerweile von dem Mitarbeiter getrennt, berichtet Vorstandsvorsitzende Christian Schlichting. Kinder aus dem Verein sollen nicht unter den Opfern sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 19:30 Uhr

