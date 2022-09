Stand: 23.09.2022 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Klima: Große Demonstrationen in Kiel und Lübeck erwartet

Die Klima-Bewegung "Fridays for Future" geht heute wieder weltweit auf die Straße. Die größten Demos in Schleswig-Holstein sind in Kiel und Lübeck angemeldet. Dort wollen laut Polizei 3.000 beziehungsweise 1.000 Menschen teilnehmen. Aber auch in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder Elmshorn (Kreis Pinneberg) und vielen anderen kleineren Städten demonstrieren Menschen für das Klima. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif will auf einer Kundgebung in Hamburg sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 07:00 Uhr

Brand in Hochhaus in Harrislee

Schon wieder hat es ein Feuer in Harrislee bei Flensburg gegeben. Nach Angaben der Polizei hat es in der Nacht zu Freitag im Keller eines Hochhauses in der Straße "Hohe Mark" gebrannt. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In dem Haus hatte es bereits mehrere Male gebrannt. Zweieinhalb Stunden zuvor war nur wenige hunderte Meter entfernt ein Müllcontainer in Brand geraten. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 07:00 Uhr

Flüssigerdgas-Terminal: Anbindung ans Verteilernetz wird gebaut

Um von russischem Gas unabhängig zu werden, setzt Deutschland künftig verstärkt auf Flüssigerdgas. Ein schwimmendes Terminal dafür soll in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entstehen. Heute beginnen die Bauarbeiten für eine Gasleitung, die das Terminal mit dem schleswig-holsteinischen Verteilernetz verbinden soll. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz steigt auf 268,4

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein am Donnerstag 1.448 neue Corona-Infektionen erfasst. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 22.9.) bei 268,4. Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 345,9. In Kiel ist der Wert mit 213,6 am niedrigsten. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

VfB Lübeck gewinnt Stadtderby

Im Viertelfinale um den Landespokal sind am Donnerstag der VfB Lübeck und Phönix Lübeck aufeinandergetroffen. Der VfB Lübeck gewann mit 1:0 und zieht damit ins Halbfinale ein. Es war bereits das zweite Lübecker Stadtderby in dieser Saison. Vor drei Wochen verlor Phönix Lübeck das Spiel mit 0:4. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 06:00 Uhr

Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein für Dörte Hansen

Die Schriftstellerin Dörte Hansen aus Husum (Kreis Nordfriesland) ist am Donnerstagabend mit dem Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Ihr Roman "Mittagsstunde" wurde verfilmt und ist aktuell im Kino zu sehen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) würdigte Hansen als Paradebeispiel einer genauen Beobachterin. Ihre Romane seien Besteller, bei denen die Leser vor allem ihre Genauigkeit und Zugewandtheit in der Beschreibung der Protagonisten schätzen. Der Kunstpreis des Landes ist mit 20.000 Euro dotiert. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Autorin Zara Zerbe, die den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis erhielt. Die Werke beider Preisträgerinnen zeigen laut Ministerpräsident Günther die schriftstellerische Vielfalt Schleswig-Holsteins. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 06:00 Uhr

Neuer Corona-Impfstoff sorgt für Andrang

Am Donnerstag sind in Schleswig-Holsteins Impfzentren die ersten Menschen mit dem neuen Corona-Vakzin geimpft worden. Es ist an die aktuellen Varianten BA.4 und BA.5. angepasst. Die Impfstellen berichten von deutlich mehr Zulauf als in den vergangenen Wochen, viele hätten offenbar auf den neuen Impfstoff gewartet. Auch das Gesundheitsministerium bestätigt eine Zunahme bei den Anmeldungen für die Impfung. In der kommenden Woche wollen auch Arztpraxen mit der Vergabe des neuen Impfstoffs starten. Vorgesehen ist dieser erst einmal nur für Menschen ab 60. Erst wenn klar ist, dass genügend Dosen geliefert werden, wird der Impfstoff laut Ministerium auch für andere Gruppen freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 06:00 Uhr

Wetter: Heiter und trocken, abends einzelne Schauer möglich

Heute früh gibt es hier und da Frühnebelfeldern, die sich aber schnell auflösen - dann bleibt es vorerst heiter. Von der Nordsee her kommen später Wolkenfelder, die sich langsam verdichten und zum Abend hin an den Küsten Nordfrieslands etwas Regen bzw. einzelne Schauer mitbringen. Es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 15 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 18 Grad in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2022 | 06:00 Uhr