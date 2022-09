Stand: 05.09.2022 07:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Entlastungspaket: Erste Reaktionen aus Schleswig-Holstein

Die Bundesregierung hat sich auf ein drittes Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro geeinigt. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen lobt die Entscheidung. Das Paket habe viele gute Bausteine, die zielgerichtet wirken, teilte sie mit. Auch die SPD in Schleswig-Holstein findet die Pläne gut. Die Menschen, die es besonders schwer hätten, stünden im Mittelpunkt, meint Parteichefin Serpil Midyatli. Christopher Vogt, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, bezeichnete das Paket als wuchtig und als guten Kompromiss. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) reagierte zurückhaltender. Er sagte, endlich lägen Vorschläge auf dem Tisch, über die man reden könne. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 06:00 Uhr

Theater und Kultureinrichtungen in SH unter Druck

In der vergangenen Spielzeit waren die Vorstellungen teilweise nur zur Hälfte besetzt. Auch der Vorverkauf für die neue Spielzeit läuft eher schleppend. Obwohl die Theater und Kulturhäuser wieder öffnen dürfen, bleibt das Publikum zögerlich. Die Gäste wollen ihre Tickets eher spontan kaufen. Die Gründe sind vor allem die Angst vor einer Corona-Ansteckung und die gestiegenen Preise, erklärt der Leiter der Comödie in Lübeck. In diesen Zeiten hätten sie eine 40-prozentige Auslastung - vor Corona lag sie noch bei 90 Prozent. Um den Gästen entgegenzukommen, haben sich viele Häuser eine flexible Erstattungsmöglichkeit für Karten überlegt, teilt der Landesverband freier darstellende Künste (FDK SH) mit. Für das Publikum ist das gut, für die Theater aber ein zweischneidiges Schwert, weil sie im Zweifel Karten zurücknehmen müssen - und kein Geld verdienen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 06:00 Uhr

Saison-Ende für die Karl-May-Festspiele

In Bad Segeberg sind am Sonntag die diesjährigenKarl May Spiele zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. Insgesamt sahen 406.000 Menschen in 72 Vorstellungen das diesjährige Stück. Die Saison sei außergewöhnlich gewesen, sagte die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, die die Karl May Spiele veranstaltet. So hatte Hauptdarsteller Alexander Klaws wegen Corona bei der Premiere gefehlt und war auch später erneut ausgefallen. Zuletzt wurde in den Medien zudem hitzig debattiert, ob die Geschichten von Karl May noch in die heutige Zeit passen. Dennoch ist schon das Stück für das kommende Jahr geplant, es heißt "Blutsbrüder". Alexander Klaws wird wieder die Rolle des Winnetou übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 06:00 Uhr

Bürgermeisterwahl auf Helgoland geht in die Stichwahl

Helgoland hat am Sonntag gewählt, aber wer Bürgermeister wird, ist trotzdem noch nicht entschieden. Bei der Wahl auf der Nordseeinsel hat keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Der parteilose Thorsten Pollmann und Sinditt Küster (SPD) erhielt am Sonntag die meisten Stimmen. Bei der Stichwahl in zwei Wochen entscheidet sich also, wer von beiden im kommenden Jahr die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Jörg Singer (parteilos) antritt. Thorsten Pollmann erhielt 32,5 Prozent der Stimmen. Sinditt Küster kam auf 27,8 Prozent. Die SPD unterstützt ihre Kandidatur. Insgesamt waren 1.348 Helgoländerinnen und Helgoländer wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 62,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 06:00 Uhr

Ebenfalls keine keine Entscheidung in Schönkirchen

Auch in Schönkirchen (Kreis Plön) müssen die Bürger nochmal an die Wahlurnen. Dort waren am Sonntag vier Kandidaten zur Bürgermeisterwahl angetreten. Der parteilose Amtsinhaber Gerd Radisch erreichte laut Amt Schrevenborn knapp 41 Prozent, verpasste aber die absolute Mehrheit. Er tritt in der Stichwahl gegen Stefan Lansberg von den Grünen an. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:00 Uhr

Wetter in SH: Überwiegend wolkig und windig

Heute heiter bis wolkig und meist trocken, an der Westküste und Elbmündung sind bei zeitweise dichteren Wolken einzelne Schauer möglich. Zur Ostsee hin werden auch längere sonnige Abschnitte erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Gelting bis rund 26 Grad in Elsmhorn. Schwacher bis mäßiger, später böiger, an der See frischer und stark böiger Ost- bis Südostwind. Später sind in exponierten Küstenlagen der Ostsee einzelne stürmische Böen möglich.

