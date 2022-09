Entlastungspaket: Erste Reaktionen aus Schleswig-Holstein Stand: 04.09.2022 17:56 Uhr Die Bundesregierung hat sich auf ein weiteres Entlastungspaket geeinigt. Grüne, SPD und FDP aus Schleswig-Holstein begrüßen die Pläne.

Angesichts steigender Energiepreise hat sich die Ampel-Koalition in Berlin auf ein drittes Unterstützungspaket in Höhe von mehr als 65 Milliarden Euro geeinigt.

Heinold: Viele gute Bausteine - Günther zurückhaltend

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen lobte die Pläne. "Das Paket hat viele gute Bausteine, die zielgerichtet wirken", sagte sie am Sonntag. Unter anderem hob sie Entlastungen für Stromkunden und die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale hervor - letzteres sei ein Vorschlag aus Kiel gewesen. Im Finanzministerium werde man nun prüfen, wie sich das Paket auf den Landeshaushalt auswirken könnte.

CDU-Ministerpräsident Daniel Günther reagierte zunächst zurückhaltender. Er sagte, endlich lägen Vorschläge auf dem Tisch, über die man reden könne. Die vereinbarte Energiepreisbremse sei aus seiner Sicht allerdings vage und an unkalkulierbare Voraussetzungen geknüpft.

Midyatli: Paket sorgt für Gerechtigkeit

Die Chefin der SPD in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, sieht die Maßnahmen, die im Entlastungspaket genannt werden, positiv. Die Menschen, die es jetzt besonders schwer hätten, stünden darin im Mittelpunkt, teilte Midyatli am Sonntag mit. Die großen Übergewinne bei Energieversorgern würden abgeschöpft und so ein Teil der neuen Entlastungen finanziert. Das sorge - aus ihrer Sicht - für Gerechtigkeit.

Vogt: Landesregierung muss eigene Maßnahmen auf den Weg bringen

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt nannte das dritte Entlastungspaket einen "guten Kompromiss, um zig Millionen Menschen zu entlasten." Es bereite das Land besser auf den bevorstehenden Herbst und Winter vor. Gleichzeitig forderte Vogt die Landesregierung auf, eigene Entlastungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Dabei nannte er eine weitere Senkung der Kita-Gebühren und eine Laufzeitverlängerung bei den Kernkraftwerken.

Energiepauschale für Rentner, Studierende und Azubis

Mit dem dritten Entlastungspaket sollen unter anderem Rentner eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro bekommen, Studierende und Auszubildende 200 Euro. Regelsätze für Bedürftige und das Kindergeld sollen steigen. Für einen Basisverbrauch an Strom soll künftig ein vergünstigter Preis gelten. Außerdem will die Ampel-Koalition erneut ein bundesweites Nahverkehrsticket auf den Weg bringen, das zwischen 49 und 69 Euro im Monat kosten soll.

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, kritisiert dagegen die angekündigten Einmalzahlungen für Rentner und Studierende. Das sei zwar besser als nichts, aber 300 beziehungsweise 200 Euro würden nicht gegen dauerhaft hohe Preise helfen.

