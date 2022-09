Stand: 05.09.2022 12:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Delfin in Meldorfer Bucht verendet

Ein Delfin ist am Sonntagmorgen in der Meldorfer Bucht (Kreis Dithmarschen) gestorben. Rettungskräfte transportierten das Tier zunächst bei ablaufendem Wasser vom Watt an der Badestelle zum Büsumer Außenbecken. Dort ließen sie den Delfin nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer wieder ins Wasser. Das orientierungslose Tier verirrte sich im Museumshafen allerdings erneut ins Flachwasser, wo sich zahlreiche Schaulustige versammelt hatten. Nachdem die Rettungskräfte den Delfin per Boot in Richtung Schleuse lenkten, verendete er dort. Untersuchungen vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung sollen folgen. Bei dem Tier handelte es sich um einen sogenannten Gewöhnlichen Delfin. Sichtungen in Deutschland sind extrem selten. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Wattenmeer-Jugendkonferenz mit Teilnehmern aus drei Ländern

Unter dem Motto "Unser Erbe. Unsere Zukunft" haben sich junge Menschen in St. Peter-Ording zum Schutz des Lebensraumes Wattenmeer ausgetauscht. An der trilateralen Jugendkonferenz nahmen bis Sonntag junge Erwachsene aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden teil. Bei dem Treffen sprachen die Teilnehmenden auch über die Ende November geplante Regierungskonferenz der drei Länder. Dort sollen die Jugendlichen die Ergebnisse ihres Austauschs präsentieren. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Dithmarschen-Tag laut Veranstalter erfolreich wie nie zuvor

Bei der sechsten Auflage des Dithmarschen-Tags am vergangenen Sonnabend präsentierten sich Vereine und Verbände aus der Region auf dem Marktplatz in Heide. Ministerpräsident Daniel Günther eröffnete die Veranstaltung. Mitorganisator Oliver Kumbartzky vom Verein "Wir sind Dithmarschen" ist sehr zufrieden: "Das war der erfolgreichste Dithmarschen-Tag aller Zeiten." Nach Angaben von Kumbartzky waren rund 15.000 Besucher und über 90 Vereine und Verbände vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl auf Helgoland geht in die Stichwahl

Helgoland hat am Sonntag gewählt, aber wer Bürgermeister wird, ist trotzdem noch nicht entschieden. Bei der Wahl auf der Nordseeinsel hat keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Der parteilose Thorsten Pollmann und Sinditt Küster (SPD) erhielt am Sonntag die meisten Stimmen. Bei der Stichwahl in zwei Wochen entscheidet sich also, wer von beiden im kommenden Jahr die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Jörg Singer (parteilos) antritt. Thorsten Pollmann erhielt 32,5 Prozent der Stimmen. Sinditt Küster kam auf 27,8 Prozent. Die SPD unterstützt ihre Kandidatur. Insgesamt waren 1.348 Helgoländerinnen und Helgoländer wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 62,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2022 | 08:30 Uhr