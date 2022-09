Stand: 05.09.2022 12:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Karl May Spiele enden mit Besucherrekord

In Bad Segeberg sind gestern die Karl May Spiele der Saison mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Insgesamt 72 Mal war der Ölprinz dort zu sehen - mehr als 406.000 Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr in die Kalkberg Arena. Der Hauptdarsteller Alexander Klaws verpasste wegen Corona zehn Vorstellungen. Auch in der nächsten Saison wird Klaws wieder den Winnetou in Bad Segeberg übernehmen. Die Kalkberg GmbH plant die Inszenierung von Winnetou I - Blutsbrüder. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Ermittlungen nach Hochhausbrand im Kreis Pinneberg

Nach dem Brand in einem Studentenwohnheim in Wedel hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. In dem Haus mit 13 Stockwerken war am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährlich und sechs weitere leicht verletzt. Insgesamt 100 Personen mussten aus dem brennenden Haus gerettet werden. Das Feuer war in den oberen Stockwerken ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Segelflieger landet auf Erdbeerfeld in Reinbek

Am Abend musste in Reinbek (Kreis Stormarn) ein Segelflieger wegen fehlender Thermik auf einem Erdbeerfeld landen. Der Flieger war bereits über der A1 bei Oststeinbek (Kreis Stormarn) von Augenzeugen gesehen worden. Als er auf dem Feld in der Hamburger Straße landete, gingen viele von einer Notlandung aus und alarmierten Rettungskräfte. Der 19-jährige Pilot konnte die Situation aufklären. Er blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

