Stand: 05.09.2022 12:17 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schwimmer in Kappeln rettet Kinder und wird selbst tot geborgen

Ein Mann rettete zwei Kinder bei starker Strömung aus der Ostsee bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) - und ertrank danach selbst im Wasser. Der Unglücksfall hat sich nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord am Sonntagnachmittag am Weidefelder Strand ereignet. Eine große, zweistündige Suchaktion verlief zunächst erfolglos. Nach einer weiteren Stunde wurde der 38-Jährige leblos am Strand gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Brandserie um Hochhaus in Harrislee setzt sich fort

Am Sonnabend ist die Feuerwehr zu zwei Bränden in der Nähe eines Hochhauses in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgerückt. Beim ersten Alarm hatte lediglich ein Papierstapel gebrannt - der befand sich aber nicht weit entfernt von einem Papiercontainer. Zwei Stunden später brannten mehrere Mülleimer in einem Verschlag. Die Flammen griffen auf die Fassade über. Laut Gemeindewehrführer Tim Borchert war diese allerdings nicht brennbar. Bereits neunmal hat es in diesem Jahr in oder an dem Haus gebrannt. Etwa 40 Bewohner mussten das Gebäude kurzzeitig verlassen. Ein möglicher Täter ist noch nicht ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Straßensanierung im Kreis Schleswig-Flensburg mit zeitweiser Vollsperrung

Von heute an lässt der Landesbetrieb für Straßenbau die Strecke von Kollerupholz / Ausackerbrück nach Satrup (alle Kreis Schleswig-Flensburg) sanieren. Geplant sind drei vollgesperrte Abschnitte bis Mitte Oktober, beginnend am Kreisverkehr. Anwohner können an einzelnen Tagen stundenweise nicht ihre Grundstücke anfahren. Eine Umleitung über Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Warnstreik bei Windanlagenhersteller Vestas

Die IG Metall hat die Mitarbeiter des Windanlagenherstellers Vestas heute Vormittag bundesweit zu einem Warnstreik aufgerufen. In Husum (Kreis Nordfriesland) gab es am Montagmorgen eine Kundgebung. Die Gewerkschaft kämpft für einen Tarifvertrag. Laut IG Metall vereinbart Vestas die Löhne bisher direkt mit den Betriebsräten. Das Unternehmen hat nach Angaben der Gewerkschaft 1.700 Mitarbeitende in Deutschland, darunter 800 mobile Monteure. Am Husumer Standort arbeiten laut Gewerkschaft rund 150 Beschäftigte in der Verwaltung. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2022 | 08:30 Uhr