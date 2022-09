Stand: 05.09.2022 13:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Norla Landwirtschaftsmesse: Veranstalter ziehen positive Bilanz

Zum Abschluss der Norla in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind die Macher der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse zufrieden. In den vergangenen Tagen kamen nach Angaben der Veranstalter rund 70.000 Besucher auf das Messegelände. Die Veranstalter sprachen zum Abschluss der Veranstaltung von einer erfreulichen Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren. Im kommenden Jahr soll die Norla Ende August starten. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Kiel: Prozessbeginn um tödliche Schüsse in Neumünster

Am Montag beginnt vor dem Landgericht in Kiel der Prozess um tödliche Schüsse in einer Werkstatt in Neumünster. Angeklagt ist laut Staatsanwaltschaft ein 33-Jähriger wegen Mordes. Er soll seinen damaligen Mitbewohner nach einem Streit erschossen haben. Die Waffe sollen beide vor der Tat in einer Wohnung gestohlen haben. Am Neujahrstag dieses Jahres wurde die Leiche des Opfers von der Polizei in der Werkstatt gefunden. Das Urteil könnte Ende Oktober fallen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Knooper Weg in Kiel für zwei Wochen gesperrt

In Kiel ist der Knooper Weg nach Angaben der Stadtverwaltung in der Höhe Damperhofstraße von Montag an für zwei Wochen gesperrrt. Hintergrund der Sperrung ist der geplante Abriss eines Hauses. Die Arbeiten sind voraussichtlich bis Mitte September erledigt. Bis dahin kommt man an der Baustelle nur zu Fuß vorbei - Auto- und Fahrradfahrer müssen einen Umweg nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Keine Entscheidung bei Bürgermeisterwahl in Schönkirchen

In Schönkirchen (Kreis Plön) müssen die Bürger nochmal an die Wahlurnen. Dort waren am Sonntag vier Kandidaten zur Bürgermeisterwahl angetreten. Der parteilose Amtsinhaber Gerd Radisch erreichte laut Amt Schrevenborn knapp 41 Prozent, verpasste aber die absolute Mehrheit. Er tritt in der Stichwahl gegen Stefan Lansberg von den Grünen an. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:00 Uhr

