Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Touristiker in Lübeck und Travemünde zufrieden mit Saison

Zum Ende der touristischen Hauptsaisson ist die Vorbilanz des Lübeck Travemünde Marketings positiv. Sowohl für das Seebad Travemünde als auch für die Hansestadt Lübeck seien es sehr schöne Monate gewesen, sagt der Geschäftsführer Christian Martin Lukas. Die Festivals rund um den Ort und die Travemünder Woche lockten viele Bürgerinnen und Gäste an. "Auch wenn die Zahlen gerade von den Sommermonaten noch nicht vorliegen, kann man schon sagen, dass es eine gute Saison war", so Lukas. Der Städtetourismus sei noch immer ein wenig verhaltener, Travemünde als Seebad konnte dagegen sehr gut punkten. Die Probleme liegen laut Geschäftsführer nicht in dem Wunsch zu reisen, sondern darin Mitarbeiter zu finden oder auch Lieferketten einzuhalten. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Lübeck testet "Kulturtandem" für bedürftige Menschen

Das neue Projekt der Kulturtafel Lübeck mit dem Namen "Kulturtandem" soll mehr Menschen den Besuch kulturellter Veranstaltungen ermöglichen. Bedürftige Menschen, die eine kostenlose Eintrittskarte für Kulturveranstaltungen bekommen, sollen auch eine Begleitperson mitnehmen dürfen. Alleinstehende würden sich oft nicht trauen, eine Kulturveranstaltung zu besuchen, so Kristine Goddemeyer, Geschäftsführerin der Kulturtafel Lübeck. Mit dem Projekt würde sozusagen ein kulturelles Blinddate vermittelt, bei dem es zugleich um Begegnung und Kultur geht. Seit mehr als fünf Jahren vermittelt die Kulturtafel gespendete Tickets für Theater, Konzerte und Museen an Menschen mit geringem Einkommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

Kirchenkreis Ostholstein stellt Klimaschutzplan vor

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Biodiversität: Diese Themen stehen im Mittelpunkt der Themensynode des evangelischen Kirchenkreises Ostholstein am kommenden Wochenende. Unter anderem werden Nordkirchen-Pastor Jan Christensen und Physiker Timo Körber Vorträge halten, insbesondere über den zweiten Klimaschutzplan, der entsprechend dem Klimaschutzgesetz der Nordkirche für die kommende sechs Jahre gelte, so der Sprecher des Kirchenkreises Ostholstein. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2022 08:30 Uhr

