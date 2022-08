Stand: 11.08.2022 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brand in Großenaspe

In Großenaspe im Kreis Segeberg ist am späten Abend ein Feuer in einer Lagerhalle auf einem Bauernhof ausgebrochen. Feuerwehr und THW waren zwischenzeitlich mit rund 150 Kräften vor Ort. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten werden laut Leitstelle wohl noch bis in den Vormittag hinein dauern. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:00 Uhr

Erste Sportvereine im Land setzen Energiesparmaßnahmen um

Die steigenden Energiekosten belasten auch die Sportvereine in Schleswig-Holstein. Die ersten Vereine haben bereits Konzepte erarbeitet, um Energie zu sparen. Der SV Henstedt-Ulzburg plant, die Öffnungszeiten für das vereinseigene Fitnessstudio zu verkürzen und die Duschzeiten einzuschränken. Auch der VfL Pinneberg sagt: Aus den Duschköpfen soll künftig weniger Wasser kommen. Sparsame LED-Lampen sollen die Beleuchtung übernehmen. In den kreiseigenen Sporthallen in Dithmarschen ist es mit dem Warmduschen laut Kreis nach den Sommerferien vorbei. Andere Vereine wie etwa der MTV Heide wollen dagegen das warme Wasser nicht abstellen - aus Sorge, Mitglieder zu verlieren. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 06:00 Uhr

Mehr Motorradunfälle in SH

Auf Schleswig-Holsteins Straßen hat es im ersten Halbjahr deutlich mehr Motorradunfälle gegeben. Insgesamt registrierte die Polizei in dieser Zeit 594 Motorradunfälle. Laut Landespolizeiamt waren das 44 mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei 529 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 479. Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt war dagegen in Schleswig-Holstein rückläufig. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 07:00 Uhr

Heider Südermarkt gilt nicht mehr als gefährlicher Ort

Die Lage am Heider Südermarkt (Kreis Dithmarschen) hat sich laut Polizei beruhigt. Deswegen gilt der Markt seit heute nicht mehr als sogenannter "gefährlicher Ort". Die Polizeidirektion hatte den Platz sowie Nebenstraßen dazu erklärt, weil es immer wieder zu Straftaten wie Raub, Bedrohung und Körperverletzungen zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen war. Durch tägliche Kontrollen der Beamten sei die Zahl der Straftaten nun deutlich zurückgegangen, sagte Heides Polizeichef Ulrich Kropp. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz sinkt leicht

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich ganz leicht gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche betrug am Mittwoch 377,9, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorging. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 380,0 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen erreichte 2.449, eine Woche zuvor waren es 2228. In den Kliniken wurden den Angaben zufolge 383 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 428). Die Hospitalisierungsinzidenz liegt derzeit bei 6,42. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:00 Uhr

Landesbeauftragte Pries fordert bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderung am ÖPNV

Michaela Pries hat sich für eine bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Nahverkehr stark gemacht. Seit Einführung des Neun-Euro-Tickets habe es zahlreiche Beschwerden gegeben, so die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. Manche Betroffene hätten wegen der teilweise überfüllten Züge Angst gehabt, ihr Ziel nicht zu erreichen oder nicht nach Hause zu kommen. In anderen Fällen habe es Probleme wegen des Gedränges an Bahnsteigen gegeben. Als erste Schritte sollen Sammelstellen an Bahnhöfen besser sichtbar gemacht werden und mobilitätseingeschränkten Menschen mehr Hilfe angeboten werden. Nach Angaben einer Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Nah.SH sind im Norden 78 Prozent aller Verkehrsstationen barrierefrei ausgebaut. Bis 2025 soll dieser Wert auf 96 Prozent steigen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 20:00 Uhr

Nach Unfall auf der A24: Auffahrt Reinbek noch gesperrt

Die Auffahrt Reinbek zur A24 Richtung Berlin bleibt noch bis Donnerstag circa 13 Uhr gesperrt. In der Nacht zu Mittwoch war dort nach Angaben der Polizei ein Lkw umgekippt - die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer unverletzt befreit werden. Die Bergungsarbeiten sollen bis Donnerstagmittag dauern. Diesel lief auf die Fahrbahn. Die A24 ist von der Sperrung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 16:00 Uhr

Vermisster ehemaliger Landrat offenbar an Unterkühlung gestorben

Der frühere Landrat von Segeberg, Anton Graf Schwerin von Krosigk, ist sehr wahrscheinlich an Unterkühlung gestorben. Das soll die Obduktion des Leichnams ergeben haben, melden die Kieler Nachrichten. Ein Fremdverschulden wird weiterhin ausgeschlossen. Seine Familie hatte den 97-Jährigen Mitte Juli als vermisst gemeldet. Zuvor war er mit dem Auto in der Umgebung unterwegs gewesen. Vergangene Woche haben schließlich Erntehelfer erst das Auto in einem Graben und kurz darauf den Toten auf einem Feld gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 19:30 Uhr

Lebensmittelwarnung: Senf in Würstchen

Der Wursthersteller Bleyer und Wichert aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat Allergiker vor Senf in Rostbratwürstchen gewarnt. Betroffen sind die 350-Gramm-Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 12. August und 25. September. Demnach fehlt auf den Produkten die Kennzeichnung des Allergens "Senf". Kundinnen und Kunden mit einer Senf-Allergie sollen das Produkt nicht essen. Die Würstchen wurden laut dem Portal Lebensmittelwarnung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen verkauft. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 19:00 Uhr

Wetter: Sonnig und heiß

Die Schleswig-Holsteiner erwartet am Donnerstag wieder ein sonniger, heißer und trockener Sommertag. Im Binnenland steigen die Temperaturen auf 29 Grad - beispielsweise in Bönningstedt im Kreis Pinneberg. An den Küsten und auf den nordfriesischen Inseln bleibt es etwas kühler. In Wenningstedt auf Sylt werden 23 Grad erwartet.

