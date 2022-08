Über eine Million Euro Schaden: Lagerhallenbrand in Großenaspe Stand: 11.08.2022 16:44 Uhr In Großenaspe ist eine Lagerhalle eines Bauernhofes am Mittwochabend in Brand geraten. Darin waren Rinder, Stroh und landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Der Schaden beläuft sich auf über eine Million Euro.

Das Feuer wurde am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Löschwasser nur schwer zu den Glutnestern in dem zusammengepressten Stroh durchdringen konnte. Zeitweise waren rund 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr und dem Technischem Hilfswerk im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Donnerstagvormittag an. Eine Person wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Wieso das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar.

Mindestens eine Million Euro Sachschaden

In der Halle von 60 mal 30 Metern waren neben dem Stroh auch landwirtschaftliche Geräte abgestellt. Außerdem befanden sich Rinder in der Halle, die jedoch alle gerettet werden konnten. Laut eines Polizeisprecher soll sich der Schaden des Brandes auf über eine Million Euro belaufen. Das beschädigte Gebäude gilt durch den Brand inzwischen als einsturzgefährdet.

