Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Schießübung der Bundeswehr führt zu Flächenbrand

Eine Schießübung mit Handfeuerwaffen hat gestern ein Feuer auf dem Truppenübungsplatz Putlos ausgelöst. Die Soldaten hatten mit Leuchtspurmunition geschossen. Diese hatte nach der tagelangen Trockenheit eine Grasfläche in Brand gesetzt. Die betriebseigene Feuerwehr der Bundeswehr hatte das Feuer nach eigenen Angaben jedoch schnell unter Kontrolle, niemand wurde verletzt. Insgesamt sind fünf Hektar Grasfläche abgebrannt. Die Rauchsäule sei sehr groß und imposant gewesen, sagte der Sprecher, ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche wurde aber durch so genannte Brandschutzstreifen, die Teil des Brandschutzkonzeptes sind, verhindert. Zudem sei die Feuerwehr bei den Übungen immer in Alarmbereitschaft. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Bundesinnenministerin Faeser zu Besuch in Neustadt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird heute Vormittag bei der Bundespolizei See erwartet. Sie will sich dort über den Dienst und die Einsätze der Beamtinnen und Beamten informieren. Auch das Maritime Schulungs- und Trainingszentrum der Bundespolizei sowie ein Schiff wird sie besuchen. Die Innenministerin macht momentan eine Sommertour und schaut sich verschiedene Spezialeinheiten der Bundespolizei an. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Ab Montag: Dauerbaustelle in Herzogtum Lauenburg

Der Kreis Herzogtum Lauenburg lässt die K17 zwischen der Büchener Straße und der Dorfstraße umfangreich sanieren. Dadurch wird die Ortsdurchfahrt Müssen vom kommenden Montag an zu einer Dauerbaustelle. Die Bergstraße wird deshalb für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Geplant ist, die Fahrbahn komplett aufzunehmen und zu ersetzen. Außerdem werden ein neuer Gehweg und eine neue Regenwasserkanalisation gebaut. Der Kreis geht davon aus, dass rund ein Jahr lang gearbeitet wird. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 559,9 (Stand 10.08.) - der höchste Wert im Land. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 477,2. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat eine Inzidenz von 360,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,9. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

