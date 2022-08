Stand: 05.08.2022 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwaches Mobilfunknetz in SH sorgt für Kummer

Das 9-Euro-Ticket sorgt für volle Züge, das Sommerwetter für volle Strände. Viele Pendler, Urlauber und Einheimische beklagen allerdings, dass sie - am Strand und im Zug - zum Teil nicht telefonieren oder mobil Internet nutzen können. Denn auch wenn es in Schleswig-Holstein fast überall eine Netzabdeckung gibt, hat man in Urlaubsorten oder auf Zugfahren trotzdem öfter keine Verbindung. Das hat verschiedene Gründe: Unter anderem sind Zugwaggons durch ihren Aufbau nicht gut durchlässig für Mobilfunk. Außerdem teilen sich in der Regel sehr viele Menschen in Zug und im Urlaubsort die begrenzten Kapazitäten der Mobilfunkzellen - und diese Kapazitäten sind teilweise nicht auf dem neuesten Standard. Bis spätestens 2026 sollen laut Vereinbarung der Deutschen Bahn mit den größten Mobilfunkanbietern alle Funklöcher auf Zugstrecken gestopft sein. Was die Strände angeht, bleibt es schwierig: Oftmals dürfen wegen Küsten- und Naturschutz keine Masten aufgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 07:00 Uhr

Gewitter: Viele Feuerwehreinsätze im Süden Schleswig-Holsteins

Starke Sturmböen und Gewitter haben am Abend für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Süden und Südosten Schleswig-Holsteins gesorgt. Nach Angaben der Leitstellen gab es in Lübeck, Ostholstein, Stormarn sowie im Herzogtum Lauenburg dutzende Einsätze wegen umgestürzter Bäume. In Ellerbek im Kreis Pinneberg schlug ein Blitz in ein Haus ein. Verletzt wurde bei den wetterbedingten Einsätzen nach jetzigem Stand niemand. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 07:00 Uhr

Mehr Krankschreibungen als im Vorjahr

Der Krankenstand in Schleswig-Holstein ist im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2021 angestiegen. Das meldet die Krankenkasse DAK für ihre Versicherten. Auf 100 Beschäftigte kamen den Angaben zufolge im ersten Halbjahr insgesamt 807 Fehltage, 120 Tage mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Grund für den Anstieg seien vor allem viele Atemwegserkrankungen gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 07:00 Uhr

Vorerst keine Streiks mehr: Lufthansa und ver.di einigen sich

Die Lufthansa und die Gewerkschaft ver.di haben sich auf eine Lohnerhöhung für die rund 20.000 Beschäftigten der Airline am Boden geeinigt. Das teilte die Lufthansa mit. Damit konnten weitere Streiks vorerst verhindert werden. Es seien spürbare Gehaltssteigerungen vereinbart worden, die überproportional für die unteren Vergütungsgruppen seien, teilte die Lufthansa mit. Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Christine Behle zeigte sich zufrieden: "Das ist ein gutes Ergebnis, denn es beinhaltet einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Reallohnerhöhung." | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 377,0

Am Mittwoch haben die Gesundheitsämter 1.787 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand 4.8.). Damit liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für das Land bei 377,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 944.084. Die höchste regionale Inzidenz hat aktuell die Stadt Flensburg mit 586,1 (Vortag: 581,7) gefolgt von Lübeck mit 537,3 (Vortag: 519,5). | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 06:00 Uhr

Diskussion um Entwurf für neues Infektionsschutzgesetz

Die bestehenden bundesweiten Coronaregeln laufen zum 23. September aus, daher braucht es ein neues Infektionsschutzgesetz. Der Entwurf dazu wird auch in Schleswig-Holstein unterschiedlich bewertet. Der Krankenhausgesellschaft im Land etwa fehlt in dem Gesetz ein Absatz über die künftige Finanzierung der Kliniken in der Pandemie: Es sei unklar, wie der erhöhte Aufwand künftig bezahlt werden soll. Generell seien strengere Corona-Schutzmaßnahmen ab Herbst aber zu begrüßen. Der Lübecker Infektiologe Jan Rupp ist der Überzeugung, dass noch einmal über das Thema Quarantäne gesprochen werden sollte - bisher bleibt sie offenbar bestehen. Rupp ist dafür, Covid künftig genauso wie andere Krankheiten zu behandeln, da er von einem möglicherweise mutierten Virus ausgehende neue Gefahren bisher nicht erkennen könne. Die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Monika Schliffke plädiert dafür, individuell und nicht nach Zeiträumen zu entscheiden. Bei Symptomen müssten Erkrankte zu Hause bleiben, so lange die Symptome anhalten. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 06:00 Uhr

Wetter: Zeitweise Regen, später Aufheiterungen mit Sonnenschein

Heute ist es vom Raum Pinneberg bis nach Ostholstein sowie zum Herzogtum Lauenburg hin zunächst wolkig - neben trockenen Phasen sind zeitweise Regen oder Schauer und einzelne Gewitter wahrscheinlich, die lokal kräftiger ausfallen. Nach Norden und zur Nordsee hin bleibt es aber meist trocken. Später kommen von der Westküste her Aufheiterungen mit teils längerem Sonnenschein, mit schwachen Schauernist nur selten zu rechnen. Im Binnenland weht am Morgen schwacher, tagsüber mäßiger und zeitweise böiger Wind. Die Feierabendtemperaturen erreichen um 18 Uhr 17 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn).

