Fehler beim Betäuben? Vorwürfe gegen Flintbeker Schlachterei

Stand: 29.07.2022 14:00 Uhr

Aufnahmen von Tierschützern in der Landschlachterei Horn in Flintbek legen den Verdacht nahe, dass Kühe in dem Betrieb nicht ordnungsgemäß geschlachtet wurden und offenbar einen qualvollen Tod erleiden mussten. Das berichtet der "Spiegel".