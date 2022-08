THW Kiel verpflichtet Schweden Wallinius Stand: 05.08.2022 11:39 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den schwedischen Europameister Karl Wallinius verpflichtet. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler wechselt vom französischen Spitzenclub Montpellier HB an die Förde und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Mit dem Transfer reagierte der Pokalsieger auch auf den Ausfall von Sander Sagosen, der nach einem Bruch des Sprunggelenks die komplette Hinrunde der anstehenden Spielzeit nicht zur Verfügung steht und im kommenden Jahr nach Norwegen zurückkehrt. "Nach Sagosens Verletzung hatten wir das klare Ziel, einen Spieler zu holen, der uns langfristig wird helfen können", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Wallinius: "Fast jeder Schwede träumt vom THW"

"Wallinius hat im vergangenen Jahr - auch durch seine internationalen Auftritte - einen großen Sprung gemacht, ist abwehr- und wurfstark. Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, ihn in unsere Mannschaft zu integrieren", ergänzte Szilagyi. Zuvor hatten die Kieler schon Kreisläufer Petter Överby, Torhüter Tomas Mrkva und Rückraumspieler Eric Johansson verpflichtet.

"Für mich ist der Wechsel nach Kiel ein Riesen-Schritt, denn beinahe jeder schwedische Handballer träumt davon, einmal für den THW Kiel spielen zu können", sagte Wallinius, der bereits am Sonnabend mit den "Zebras" ins Trainingslager nach Graz reisen wird. Die neue Saison startet für den THW mit dem Supercup gegen Meister SC Magdeburg am 31. August in Düsseldorf.

