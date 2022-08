Stand: 05.08.2022 10:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Feuerwehren nach starken Sturmböen und Gewitter im Einsatz

Starke Sturmböen und Regen haben gestern Abend für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Durch das Unwetter wurden Pkw beschädigt, Dächer abgedeckt, Bäume umgestürzt und Keller sind vollgelaufen. Die Leitstelle Süd zählte 20 solcher Einsätze. Die Wehren aus Travemünde, Lübeck, Ratzeburg und Oldenburg waren im Einsatz. Trotz der Menge der Einsätze wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Leblose Person aus der Ostsee gerettet

In Travemünde entdeckten Badegäste gestern Nachmittag eine Person in der Ostsee, die offensichtlich Probleme hatte sich über Wasser zu halten.Nach Angaben der Rettungskräfte machten sich DLRG, DGzRS, Wasserschutzpolizei, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr auf den Weg. Die Suche war schnell beendet. Die Person musste anschließend reanimiert werden und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Ducksteinfestival beginnt in Lübeck

Heute beginnt in Lübeck das Ducksteinfestival. Mit dabei sind Bands wie "Jeden Tag Sylvester" und "Roachford". Seit dem vergangenen Jahr wird beim Ducksteinfestival Eintritt verlangt. Zu den Hintergründen sagte Festivalleiter Thorsten Weiß: "Wir arbeiten und bauen hier seit Sonntag auf, eine Woche lang. Das Geld, das dafür benötigt wird, kann man nicht über verkaufte Biere erzielen." Das Ducksteinfestival geht noch bis zum 14. August am Traveufer in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 537,3 (Stand 04.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 464,3 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 397,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,0. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

