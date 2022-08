Stand: 05.08.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Energiesparen: Kämpfer fordert verbindliche Vorgaben vom Bund

In der momentanen Energiekrise hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sich für verbindliche Vorgaben des Bundes zum Energiesparen ausgesprochen. Es gehe etwa darum, die Mindest-Raumtemperatur in der öffentlichen Verwaltung von 20 Grad auf nur 19 Grad zu senken. Das sei auch in anderen Ländern so. Kämpfer sagte: "Ich will natürlich lieber noch den Schwimmunterricht stattfinden lassen, und eher die Sauna im Schwimmbad dicht machen. Da stehen uns schwierige Entscheidungen bevor. Die Kommunen können und müssen sehr viel Eigenes tun." Außerdem soll laut Kämpfer Menschen, die in Not geraten, schnell und zielgenau geholfen werden. Er schlägt vor, das Wohngeld anzupassen und Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen einen einmaligen Kindergeldzuschuss zu zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

B76: Verkehrsunfall mit sieben Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B76 in Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind gestern fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hätte ein 74-Jähriger Mann während der Fahrt einen gesundheitlichen Notfall erlitten und die Kontrolle über sein Auto verloren. Sein Fahrzeug ist daraufhin mit sechs weiteren Fahrzeugen kollidiert. Der 74-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 04.08.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 309,2 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 324,6 gemeldet. Kiel meldet einen Wert von 258,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,0. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

