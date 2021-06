Stand: 17.06.2021 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfen: Erste Registrierungsphase endet heute

Nach dem Wegfall der festen Impfreihenfolge haben sich rund 90.000 Menschen in Schleswig-Holstein für einen Impftermin in einem der Zentren registriert. Die erste Registrierungsphase dauert laut Gesundheitsministerium noch bis heute, 13 Uhr. Kapazitäten gibt es noch in den Impfzentren in Neumünster, Plön, Wahlstedt, Bad Schwartau, Lehnsahn und Brunsbüttel. Das Gesundheitsministerium rät dazu, gleich bei der Anmeldung per Internet eines dieser sechs Zentren anzugeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 06:00

Offene Impfzentren ohne Termin in mehreren Städten

Schleswig-Holsteiner haben neben der Terminvergabe der Impfzentren noch weitere gute Chancen, einen Impftermin zu ergattern. In die Zentren in Neumünster, Husum und Lübeck können Impfwillige ohne Termin vorbeikommen. Dort wird AstraZeneca gespritzt. Heute und morgen wird auch das Impfzentrum in der Ascheberger Straße in Plön kurzzeitig zu einem offenen Zentrum: Jeweils zwischen 13 und 17 Uhr wird dort ohne Termin geimpft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 06:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein auf 6,0 gefallen. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Mittwoch hervor. Am Vortag hatte der Wert noch bei 7,0 gelegen. In Schleswig-Holstein kamen innerhalb eines Tages 27 neu gemeldete Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 65. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden bislang 1.618 Todesfälle registriert. Seit Dienstag wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 08:00

Razzia wegen Schwarzarbeit

Zollbeamte haben ein Schwarzarbeits-Netzwerk mehrerer Dienstleistungsfirmen aus Schleswig-Holstein zerschlagen. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft durchsuchten knapp 800 Einsatzkräfte am Mittwoch rund 50 Geschäftsräume und Wohnungen von 13 Hauptbeschuldigten in sechs Bundesländern, wie das Hauptzollamt Kiel mitteilte. Elf Männern und zwei Frauen wird vorgeworfen, seit 2015 gewerbsmäßig Osteuropäer illegal nach Deutschland eingeschleust und hier als Lagerarbeiter beschäftigt zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 06:00

Arved Fuchs startet in Kiel zur Expedition

Polarforscher Arved Fuchs startet heute von Kiel aus zur vierten Etappe seiner "Ocean Change-Expedition". Die Reise des Segelschiffs "Dagmar Aaen" soll erst einmal über den Nordatlantik in Richtung Island und Grönland führen. Mit den Expeditionen will Fuchs die Auswirkungen des Klimawandels aufspüren, dokumentieren und für alle nachvollziehbar und erlebbar machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 08:00

Betrunkener fährt gegen Wand - THW stabilisiert Gebäude

Ein betrunkener Autofahrer ist am Abend mit seinem Wagen in Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) gegen die Wand einer Garage gefahren. Spezialisten vom Technischen Hilfswerk mussten das Gebäude nach Polizeiangaben stabilisieren, da ein großes Loch entstanden war. Der Autofahrer flüchtete mit seinem Wagen und wurde wenig später von Beamten festgenommen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,5 Promille. Die Ergebnisse des Bluttests stehen noch aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 08:00

Wetter: Sonnig und heiß

Ein zum Teil heißer Sommertag erwartet die Schleswig-Holsteiner: Die Sonne scheint den ganzen Tag. Erst am Abend bewölkt sich in einigen Regionen der Himmel und es kann auch regnen. Die Temperaturen steigen auf 30 Grad in Bornhöved (Kreis Segeberg) und auf 33 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). An den Küsten und auf den Inseln wird es etwas kühler. Westerland auf Sylt meldet Höchsttemperaturen von 23 Grad.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2021 | 06:00 Uhr