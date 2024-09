Stand: 20.09.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Fahrraddemo von Fridays for Future in Kiel

"Fridays for Future" hat im Rahmen des Globalen Klimastreik zu einer Fahrraddemo in Kiel aufgerufen. Heute ab 16 Uhr geht es laut den Organisatoren vom Exerzierplatz aus mit dem Rad unter anderem über die A215, die B76 und die Kiellinie. "Fridays for Future" fordere unter anderem einen stärkeren Ausbau der Fahrradinfrastuktur in der Landeshauptstadt und eine autofreie Kiellinie, sagte Jaron Boenigk von der Ortsgruppe Kiel. Die Veranstalter und die Polizei erwarten etwa 300 Teilnehmende. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kiel-West

Von kommendem Montag an kommt es bis Ende des Jahres zu Behinderungen am Autobahnkreuz Kiel-West. Der Grund sind Sanierungsarbeiten am Zubringer von der A210 auf die A215 in Richtung Kiel. Laut Autobahn GmbH müssen unter anderem die Fahrbahndecke, Schutzeinrichtungen und Geländer erneuert werden. Daher ist ab Montag der Übergang von der A210 zur A215 nur einspurig befahrbar. Anschließend sollen wieder zwei Fahrstreifen Richtung Kiel frei sein. Dann wird aber der Mettenhof-Zubringer gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Fünf Verletzte nach Unfall in Heikendorf im Kreis Plön

Bei einem Unfall am U-Boot-Mahnmal Möltenort in Heikendorf (Kreis Plön) sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr überfuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz aus bisher ungeklärter Ursache einen Poller und fuhr anschließend in eine Gruppe von Menschen. Die Polizei geht aktuell nicht von Absicht, sondern von einem Unfall aus. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, eine Person schwer. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 06:00 Uhr

Diskussion um die Polizeikosten bei Profi-Fußballspielen

Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein spricht sich dafür aus, dass auch die Vereine an den Polizeikosten bei Hochrisiko-Fußballspielen beteiligt werden. Die Gewerkschaft der Polizei sieht das skeptisch. Wenn Vereine die Polizeiarbeit mitbezahlen, wo liegt dann die Grenzlinie zu den oft gewinnorientierten Clubs? Und wer definiert, was Hochrisikospiele sind? In Kiel bezeichnete Fußball-Bundesligist Holstein Kiel die Debatte als populistisch. Gewalt sei kein reines Fußball-Problem. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 06:00 Uhr

