Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nach Niederlage gegen Lübeck: Heimspiel für Weiche Flensburg

Heute Abend spielt der SC Weiche Flensburg am 10. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord gegen den BSV Kickers Emden. Nach einer 1:2 Niederlage gegen den 1.FC Phönix Lübeck am vergangenen Freitag geht es für die Flensburger darum, den Abstand zum Tabellenersten TSV Havelse zu verkürzen. Die beiden Mannschaften trennen bereits acht Punkte. Anpfiff ist um 19 Uhr im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg. Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen: Die Ex-Flensbuger Julian Stöhr und Marten-Heiko Schmidt werden erstmals gegen ihren alten Verein spielen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30

Blauzungenkrankheit: Einige Deiche auf Sylt gesperrt

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) sind ab sofort einzelne Deichabschnitte wegen der Blauzungenkrankheit gesperrt. Das teilte die Gemeinde Sylt mit. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) hat in Absprache mit den Schäferninsgesamt 15 Kilometer Deich gesperrt. Durch die Sperrungen soll der Stress durch Spaziergänger für die ohnehin geschwächten Tiere reduziert werden. Radfahrer und Passanten müssen daher mit Einschränkungen und Umwegen rechnen. Laut dem Land sind im Kreis Nordfriesland aktuell knapp 390 Rinder- und Schafhaltungen von dem Ausbruch der Krankheit betroffen. Sie ist für Menschen ungefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30

Klimastreik am Freitag auch in Flensburg

Heute startet um 14 Uhr die Aktion "Klimastreik" unter dem Motto "Klima schützt Demokratie" in Flensburg. Wegen einer Doppelbelegung des Südermarktes findet die Demonstration auf dem Willy-Brandt-Platz statt. Zu den Organisatoren gehören "Fridays for Future" sowie mehr als 15 Flensburger Klima-, Naturschutz- und Verkehrsinitiativen. Nach Angaben der Stadt haben die Veranstalter 300 Teilnehmende angemeldet. Im Frühjahr hatte die Gruppe ein Fünf-Punkte-Papier an Flensburgs Bürgermeister Henning Brüggemann (parteilos) und den stellvertetenden Stadtpräsidenten Pelle Hansen (Grüne) übergeben. Teil der Forderungen ist ein Ein-Euro-Ticket für den ÖPNV in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30

