Fünf Verletzte nach Unfall in Heikendorf im Kreis Plön

Bei einem Unfall am U-Boot-Mahnmal Möltenort in Heikendorf bei Kiel sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr überfuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz aus bisher ungeklärter Ursache einen Poller und fuhr anschließend in eine Gruppe von Menschen. Die Polizei geht aktuell nicht von Absicht, sondern von einem Unfall aus. Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Person schwer. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

