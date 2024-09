Stand: 19.09.2024 10:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Auseinandersetzung mit Messer in Pinneberg

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat es am Mittwoch vor einer Sportsbar eine Auseinandersetzung mit einem Messer gegeben. Dabei wurde laut Polizei ein 24-Jähriger verletzt. Schon in der Bar hatte es demnach Streit zwischen vier Männern gegeben, weil einer sich despektierlich gegenüber Frauen geäußert haben soll. Er und sein Begleiter wurden deshalb aus der Bar geschmissen. Der Begleiter nahm beim Rausgehen ein Küchenmesser mit, das auf dem Tresen lag. Vor der Tür verletzte der Begleiter den 24-Jährigen dann über dem Auge mit dem Messer. Auch der Begleiter selbst wurde verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 11:00 Uhr

Elmshorn: Wettbewerb zum besten Nachwuchsgesellen Baugewerbe

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) finden am Donnerstag die Landesmeisterschaften Handwerk für die besten Nachwuchsgesellen- und gesellinnen Schleswig-Holsteins statt. Laut Baugewerbeinnung Westholstein treten die besten 25 Nachwuchshandwerker der Berufe Zimmermann, Fliesenleger und Maurer an. Demnach bekommt jede Branche am Morgen eine Aufgabe mitgeteilt, für die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen sechs und acht Stunden Zeit haben. Am Abend bewertet dann eine Jury die Werkstücke und entscheidet, wer die Sieger und Siegerinnen sind. Diese qualifizieren sich damit für den Bundesentscheid. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Stadt Norderstedt verschenkt Bäume und Stauden

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) verschenkt an Norderstedter Bürger und Bürgerinnen Bäume und Stauden, damit mehr insektenfreundliche Blühflächen entstehen. Das teilte die Stadt mit. Wer Baum oder Staude haben will, muss sich zwischen dem 1. und 31. Oktober bewerben. Verschenkt werden unter anderem Kirsch-, Zwetschgen- und andere Obstbäume sowie heimische Laubbaum-Arten. Herausgegeben werden die Bäume und Stauden dann im kommenden Frühjahr. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

