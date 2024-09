Bleiben alle Grundschulen im Amt Geltinger Bucht erhalten? Stand: 19.09.2024 16:46 Uhr Die Grundschulen in Kieholm und Steinbergkirche bleiben möglicherweise erhalten. Dazu wollen Gemeinden Steinbergkirche, Hasselberg, Maasholm und Stoltebüll einen eigenen Schulzweckverband gründen.

2017 hatte der Landesrechnungshof empfohlen, Schulstandorte im Amt Geltinger Bucht (Kreis Schleswig-Flensburg) aus Kostengründen zu schließen. In Kieholm und Steinbergkirche bestand die Gefahr, dass die Mindestgröße von 80 Schülerinnen und Schülern unterschritten wird. Im vergangenen Jahr war im Amtsausschuss dann der Beschluss gefallen, sich auf Gelting und Sterup zu konzentrieren.

Schülerzahlen steigen, Kitas gut gefüllt

Doch die Bedingungen haben sich geändert, sagt Henning Jürgensen von der Initiative "Unsere Grundschulen", der sich auch kommunalpolitisch in der SPD für dieses Thema engagiert: "Grundlegend, weil an den Schulen in Steinbergkirche und Kieholm die Kindergärten gut gefüllt sind. In Steinbergkirche liegen die Schülerzahlen jetzt bei 92." In Kieholm seien die Zahlen nicht zuletzt durch den Andrang der Kappelner Schüler stabil, die in der Stadt keine ausreichenden Kapazitäten hätten.

Noch nichts in trockenen Tüchern

Laut Jürgensen werden die Gemeinden finanziell zusätzlich belastet, jedoch nicht so stark wie befürchtet. Er spricht von einem Nullsummenspiel. Zudem seien die Schulgebäude noch in relativ gutem Zustand. Formell beschlossen ist allerdings noch nichts. Sterups Bürgermeister Johannes-Friedrich Vogt (CDU) zeigte sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein skeptisch, ob alles so komme. Zudem müssten Schulrätin, Bildungsministerium und Kommunalaufsicht noch zustimmen, sagte Amtsdirektorin Sandra Karjel. Sie hofft auf eine einvernehmliche Lösung aller Gemeinden im Amtsgebiet.

Zahl der Grundschulen fast konstant

Nach Angaben des Bildungsministeriums gab es zuletzt kaum noch Schließungen von Grundschulstandorten in Schleswig-Holstein. Die Gesamtzahl liegt bei knapp 400. Statistisch sind es nur drei Standorte weniger als vor zehn Jahren. Einige kleinere Schulen agieren jetzt aber nur noch als Außenstellen. Im benachbarten Amt Süderbrarup hatten sich die Gemeinden entschlossen, in den Bau einer komplett neu konzipierten Grundschule zu investieren. Seit 2017 ist dort die Nordlicht-Schule in Betrieb. In Mohrkirch, Norderbrarup, Steinfeld und Boren gibt inzwischen es keine Grundschulen mehr.

