"Fridays for Future": Demos in Schleswig-Holstein angekündigt

"Fridays for Future" will heute auch in Schleswig-Holstein demonstrieren. Angemeldet ist zum Beispiel eine Fahrraddemo in Kiel ab 16 Uhr. Laut Polizei werden rund 300 Teilnehmende erwartet. Die Gruppe kündigte auch Aktionen in Flensburg, Lübeck, Elmshorn (Kreis Pinneberg), Husum (Kreis Nordfriesland) und Eutin (Kreis Ostholstein) an. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 07:00 Uhr

Ruderakademie in Ratzeburg wird eröffnet

Die Ruderakademie in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird heute feierlich eröffnet. Damit können die Rudernachwuchskräfte ihr Ausbildungszentrum nach mehrjähriger Bauzeit wieder in Beschlag nehmen. Es ist die größte bauliche Maßnahme seit Gründung der Akademie 1966. Die Sanierung hat mehr als 16 Millionen Euro gekostet, finanziert aus Bundes- und Landesmitteln. Nach der festlichen Eröffnung heute geht es morgen mit einem Tag der offenen Tür weiter. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 07:00 Uhr

Feuer in Carport und Wohnhaus in Stapel

In Stapel im Kreis Schleswig-Flensburg haben in der Nacht zum Freitag ein Carport und ein angrenzendes Wohnhaus gebrannt. Laut Feuerwehr waren Einsatzkräfte von sechs Wehren vor Ort. Sie konnten verhindern, dass das Haus abbrannte. Der Einsatz dauerte gut zwei Stunden. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 06:30 Uhr

Fünf Verletzte nach Unfall in Heikendorf im Kreis Plön

Bei einem Unfall am U-Boot-Mahnmal Möltenort in Heikendorf bei Kiel sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr überfuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz aus bisher ungeklärter Ursache einen Poller und fuhr anschließend in eine Gruppe von Menschen. Die Polizei geht aktuell nicht von Absicht, sondern von einem Unfall aus. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, eine Person schwer. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 06:00 Uhr

Diskussion um die Polizeikosten bei Profi-Fußballspielen

Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein spricht sich dafür aus, dass auch die Vereine an den Polizeikosten bei Hochrisiko-Fußballspielen beteiligt werden. Die Gewerkschaft der Polizei sieht das skeptisch. Wenn Vereine die Polizeiarbeit mitbezahlen, wo liegt dann die Grenzlinie zu den oft gewinnorientierten Clubs? Und wer definiert, was Hochrisikospiele sind? Fußball-Bundesligist Holstein Kiel bezeichnete die Debatte als populistisch. Gewalt sei kein reines Fußball-Problem. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Heute Vormittag löst sich der Hochnebel nach und nach auf. Im weiteren Verlauf des Tages wird es zunehmende sonnig und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 21 bis 24 Grad, auf Helgoland bei 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 06:00 Uhr

