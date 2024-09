Stand: 19.09.2024 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glückstadt: Polizei stoppt mehrere Radfahrer an Bahnübergang

Die Polizei hat den Bahnübergang Kremper Straße in Glückstadt (Kreis Steinburg) verstärkt überwacht. Dort hatten Fahrradfahrer demnach in der Vergangenheit trotz des bereits blinkenden Rotlichtes immer wieder die Gleise überquert. Innerhalb von sechs Stunden wurden laut Polizei insgesamt neun Personen dabei erwischt, wie sie trotz Rotlicht und kurz bevor sich die Schranken senkten, den Bahnübergang noch überquerten. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 350 Euro rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es lebensgefährlich sein kann, wenn man an einem Bahnübergang das blinkende Rotlicht missachtet und nicht wartet. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

Mann aus Lägerdorf wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Am Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt heute ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Der 33-jährige Angeklagte aus Lägerdorf soll laut Anklage 2019 mit seiner Stieftochter, die zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt war, Geschlechtsverkehr gehabt haben. Das Mädchen soll dabei schwanger geworden sein. Der gemeinsame Sohn wurde im Juli 2020 geboren. Die Tat ereignete sich in Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

