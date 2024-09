Stand: 19.09.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ratzeburg: Neuer Polizeidirektor tritt Dienst an

Die Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bekommt heute offiziell einen neuen Chef. Am frühen Nachmittag wird Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den neuen Polizeidirektor Bernd Koop offiziell ins Amt einführen. Koop war zuletzt Abteilungsleiter beim polizeilichen Staatsschutz des Landeskrimininalamts und damit unter anderem zuständig für den Bereich Extremismus und Terrorismus. Als Direktor der Polizei in Ratzeburg ist er zuständig für insgesamt acht Polizeireviere und fünf Dienststellen der Kriminalpolizei mit etwa 670 Mitarbeitenden in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

Wohnungsnot: Mietkosten für Studenten steigen

In rund zwei Wochen startet das Wintersemester - auch an den Hochschulen in Lübeck. Eine aktuelle Auswertung des Moses-Mendelssohn-Instituts zeigt, dass Studierende immer mehr Geld für das Wohnen ausgeben müssen. Demnach kostet ein WG-Zimmer in Lübeck durchschnittlich 450 Euro. Das sind fast 100 Euro mehr als im Jahr 2020. Am teuersten sind WG-Zimmer in München, dort kostet die Unterkunft für Studenten im Schnitt 790 Euro. Besonders günstig wohnen Studierende in Chemnitz. Dort kostet ein WG-Zimmer durchschnittlich 220 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

A1: Verkehrsbehinderungen in den Abendstunden

Wer in den kommenden Nächten von Ostholstein aus in Richtung Süden will, muss in Lübeck mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Auf der Autobahn A1 werden von Donnerstagabend ab 20 Uhr an, die Betonplatten der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bad Schwartau und Lübeck-Zentrum ausgebessert. In den kommenden Nächten steht deshalb nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Rechtzeitig zum Start des Berufsverkehrs um 6 Uhr sollen die Sperrungen jeweils aufgehoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

