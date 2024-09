Weltkindertag in SH: Kinder sehen, feiern und stärken Stand: 20.09.2024 08:42 Uhr Der 70. Weltkindertag wird auch in Schleswig-Holstein mit vielen Aktionen gefeiert. Verbände, Vereine und Einrichtungen wollen dabei auf die Probleme vieler Kinder aufmerksam machen.

Viele Kinder und Jugendliche leiden unter Armut, auch bei uns in Schleswig-Holstein, sagt etwa Doris Eitel, Geschäftsführerin des Kitawerks in Lübeck. Auf Probleme von Kindern und Jugendlichen, aber auch auf Kinderrechte und Beratungsangebote soll in ganz Schleswig-Holstein mit verschiedenen Aktionen hingewiesen werden. In Lübeck steht heute das große Kinderfest auf der Freilichtbühne an, zu dem etwa 1.000 Kinder im Vorschulalter erwartet werden. Eingeladen dazu hat das evangelische Kitawerk.

Auch in Kiel oder Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) sind am Wochenende Kinderfeste geplant, mit Musik und vielen Mitmach-Aktionen. In Norderstedt (Kreis Segeberg) laufen bereits die Kinderschutzwochen - mit Fachtagungen, Ausstellungen, Infoveranstaltungen und Aktivitäten für Kinder.

Deutsche Kinderhilfe fordert Vorschulpflicht

"Wir müssen den Kinderrechten in Deutschland mehr Geltung verschaffen. Dafür brauchen wir die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, entschiedene Maßnahmen gegen die Kinderarmut in unserem Land", fordert Anja Siegesmund vom Deutschen Kinderhilfswerk. Um Lebenswege, die in Armut führen, nicht zu reproduzieren, ist das Thema Bildung von zentraler Bedeutung. Die deutsche Kinderhilfe spricht sich deshalb beispielsweise für eine bessere Vorbereitung auf die Schulzeit aus: Es brauche eine Vorschulpflicht für alle Kinder ab vier Jahren, so eine zentrale Forderung.

Ins Leben gerufen wurde der Weltkindertag vor 70 Jahren von den Vereinten Nationen, um das Thema Kinderrechte in den Fokus zu rücken. Das Motto in diesem Jahr lautet "Mit Kinderrechten in die Zukunft".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 08:00 Uhr