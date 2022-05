Stand: 04.05.2022 10:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Am späten Dienstagabend ist es auf der B432 bei Borstel (Kreis Segeberg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben setzte ein 33-jähriger Motorradfahrer zum Überholen zweier Fahrzeuge an, als die 23 Jahre alte Fahrerin des ersten Autos nach links in eine Gründstückseinfahrt einbog. Das Motorrad sei daraufhin in die Fahrerseite des abbiegenden Autos geprallt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen. Er erlag dort später seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin des abbiegenden Autos wurde leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 11:00 Uhr

Ermittlungen gegen Reinigungsfirma aus dem Kreis Stormarn

Derzeit laufen Ermittlungen gegen eine Reinigungsfirma aus dem Kreis Stormarn. Es geht um unrechtmäßiges Kurzarbeitergeld in Millionenhöhe. Bei Durchsuchungen in Oststeinbek, Bad Oldesloe und Hamburg seien Beweise dafür gefunden worden, teilte der Hamburger Zoll mit. Ermittelt wird gegen drei Chefinnen der Reinigungsfirma, die Reinigungen in Hotels durchführen. Auffallend war laut Zoll, dass die Zahl der gemeldeten Beschäftigten trotz Beherbergungsverbot im Corona-Lockdown zunahm. Außerdem soll Kurzarbeitergeld für Personen beantragt worden sein, die gar nicht bei der Firma beschäftigt waren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Notunterkünfte in Südholstein werden abgebaut

Weil immer weniger Schutzsuchende aus der Ukraine nach Südholstein kommen, werden erste Notunterkünfte wieder zurückgebaut. So teilt der Kreis Pinneberg mit, dass die im ehemaligen Krankenhaus Wedel eingerichtete Unterkunft am kommenden Montag wieder geschlossen werde. Im Schnitt hatten dort 210 Menschen für die ersten Tage ein Bett und Lebensmittel bekommen, bevor sie bei Bekannten oder in anderen Einrichtungen eine dauerhafte Unterkunft gefunden haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Störche fühlen sich in Südholstein wohl

Gute Nachrichten aus dem Wildpark in Eekholt (Kreis Segeberg): Dort haben die Störche in den vergangenen Tagen gleich sechs Junge bekommen. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) könnte es auch in diesem Jahr wieder einen Storchen-Rekord im Kreis Stormarn geben. Es haben sich nach aktuellen Zählungen bereits 43 Storchenpaare auf den Nestern eingefunden, so der NABU. Im vergangenen Jahr wurden 48 gezählt. In Eichede und Lütjensee suchen zwei Einzelstörche noch Partner. Und in Bad Oldesloe müsse sich ein Storchenpaar noch gegen Nilgänse durchsetzen, die derzeit noch ihr Nest besetzt haben, melden die Naturschützer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 814,3, der Kreis Segeberg einen Wert von 827,3 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 606,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 852,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

