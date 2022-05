Stand: 04.05.2022 10:25 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Feuerwehreinsatz in Lübecker Abfallentsorgungsunternehmen

In einem Abfallentsorgungsunternehmen in Lübeck hat sich am Abend kräftiger Rauch entwickelt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte aus noch unbekannter Ursache eine Palette mit Batterien angefangen zu qualmen. Sicherheitshalber wurde eine Gefahrenmitteilung an die Bevölkerung herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Batterien konnten durch die Einsatzkräfte aber schnell abgekühlt werden. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Verkehrsministerium hofft auf Bundesförderung für Lärmschutz

In sieben Jahren soll der Fehmarnbelttunnel fertig sein. Weil dann mehr Züge und Autos durch Ostholstein rollen werden, befürchten die Menschen entlang der Hinterland-Anbindung, dass es laut für sie wird. Um den Lärmschutz zu verbessern, stellt Schleswig-Holstein auf der Verkehrsministerkonferenz in Bremen heute entsprechende Anträge. Bis es zu einer gesetzlichen Regelung kommt, fordert Schleswig-Holstein Pilotprojekte. So erhofft sich das Verkehrsministerium, dass die Hinterlandanbindung Modellregion für einen übergesetzlichen Schallschutz wird, finanziert vom Bund. Ob die Anträge aber angenommen werden und ob der Bund dann gegebenenfalls darauf eingeht, ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Fußball: Lübeck schlägt Hannover

In der Fußball-Regionalliga hat der VfB Lübeck am Abend gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 3:1 gewonnen. Die Lübecker sind damit seit sechs Spielen unbesiegt und wollen diese Serie auch am kommenden Wochenende beim letzten Saisonspiel in Bremen fortsetzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Heiligenhafen: Unbekannte demolieren Autos

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) haben Unbekannte mehrere Autos demoliert. In der Nacht auf den 1. Mai hatte eine Fahrzeughalterin mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz am Binnensee dabei überrascht, wie diese gerade die Außenspiegel abtraten. Die Täter konnten fliehen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 871. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 740,1, Ostholstein von 974,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 852,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

