Stand: 13.05.2025 12:38 Uhr Albersdorf: Maskierte Jugendliche überfallen Sparkassen-Kunde

Drei Jugendliche haben nach Angaben der Polizei am 7.5. versucht, einen Rentner in der Sparkasse in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) in der Bahnhofstraße auszurauben. Der 71-Jährige habe sich aber unbeeindruckt gezeigt und durch sein engagiertes Auftreten die jungen Männer abwehren können, sagt Polizeisprecher Björn Gustke. Ein Streifenwagen konnte direkt nach dem versuchten Raub einen 15-Jährigen in einem Waldstück in der Nähe der Bahnhofstraße stellen. Durch ihn konnten die Beamten einen weiteren 16-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe durchsuchte die Polizei in Heide (Kreis Steinburg) die Wohnung des jungen Mannes und sicherte Beweismittel. Die zwei mutmaßlichen Täter sind inzwischen aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freiem Fuß. Ein dritter 16-jähriger Tatverdächtiger sei mittlerweile ebenfalls ermittelt, sagt Gustke. Die Kripo leitet die Ermittlungen gegen alle drei wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg