Landesunterkunft Bad Segeberg: Ärzte organisieren Impfungen für Geflüchtete

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) mit Sitz in Bad Segeberg ruft dazu auf die Maskenpflicht in Arztpraxen beizubehalten. Am Sonnabend (2.4.) fällt in vielen Teilen und Bereichen im Land die Maskenpflicht. Nach Ansicht der Ärzte sollte sie jedoch in Wartezimmern und Behandlungsräume dringend durch das Hausrecht weitergeführt werden. Bei den aktuell hohen Infektionszahlen sei alles andere kontraproduktiv, so die Vorstandsvorsitzende der KVSH. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Züge der AKN fallen in Südholstein aus

Bahnpendler brauchen ab sofort zwischen Norderstedt, Quickborn und Ellerau in Richtung Hamburg und Neumünster Geduld und Nerven. Bis Ende kommender Woche sollen Fahrten der AKN ausfallen und auch ein Bahnübergang gesperrt bleiben. Zwischen den Haltestellen Tanneneck und Henstedt-Ulzburg fahren keine Züge mehr. Das betrifft die Linie A2. Laut AKN werden Busse eingesetzt und die Fahrzeit verlängert sich um 25 Minuten. Für Bauarbeiten auf der Strecke soll außerdem der Bahnübergang Waldweg in Ellerau für Pkw gesperrt werden. Die Verbindungen der Linie A1 in Richtung Hamburg enden in Eidelstedt. In der kommenden Woche wird laut AKN der Zugverkehr zwischen Norderstedt und Ulzburg Süd krankheitsbedingt ausgesetzt und durch Busse ersetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Flieger nach Helogland startet

Mit dem Flieger nach Helgoland - das geht ab sofort auch von Uetersen im Kreis Pinneberg. Eine Ostfriesische Firma setzt dafür eine Neunsitzer-Propellermaschine ein. Der Flug soll rund 50 Minuten dauern. Zweimal am Tag soll laut Betreiber der Flieger vom Flugplatz Uetersen-Heist abheben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Wildpark-Gründerin Hatlapa verstorben

Die Gründerin des Wildpark Eekholts und Umweltschützerin Theda Hatlapa ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Hatlapa wurde 2019 die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde verliehen, außerdem erhielt sie vom Land Schleswig-Holstein den Nachhaltigkeitspreis. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

