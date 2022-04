Stand: 05.04.2022 09:38 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Sylt: Fachleute analysieren die Situation der Strände

Der Winter ist in diesem Jahr bei uns wieder lang, nass und teilweise richtig stürmisch gewesen. Wie haben die Strände auf Sylt diese Zeit überstanden? Das sollen jetzt Fachleute herausfinden. Das Team, bestehend aus Mitarbeitern des Umweltministeriums, der Sylter Gemeinden, des Landschaftszweckverbands, mehrerer Baufirmen und des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) begeht in den kommenden Tagen die Strände. Die Experten starten heute in Hörnum und sie sollen dabei künftige Küstenschutzmaßnahmen festlegen, insbesondere geht es dabei um Sandaufspülungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Neuer Campingplatz in Dagebüll

Wer mit dem Camper auf die Nordseeinseln Föhr oder Amrum will, kennt es: Das ist gar nicht so einfach. Der Platz ist knapp, häufig sind die Stellplätze lange im Voraus ausgebucht. Ein neuer Campingplatz soll jetzt Abhilfe schaffen. Der steht zwar nicht auf den Inseln, sondern kurz davor - nämlich in Dagebüll (Kreis Nordfriesland). 142 feste Stellplätze für Campingwagen und Wohnmobile gibt es, dazu Duschen, Toiletten, Strom und WLAN. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Gastfamilien für Austauschschüler in Nordfriesland gesucht

Der Kreis Nordfriesland ist auf der Suche nach insgesamt 250 Familien, die Lust darauf haben, Gastkinder aufzunehmen. Sie sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, vollständig gegen Corona geimpft, kommen aus 40 Ländern wie den USA, Japan, Argentinien, und Neuseeland. Sie wollen über die gemeinnützige Austauschorganisation AFS Kultur und Sprache in Nordfriesland kennenlernen. Nach Kreisangaben ist eine Aufnahme des Gastkindes zwischen sechs Wochen und einem Jahr möglich. Wer Interesse hat, kann sich direkt an die Austauschorganisation AFS wenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Touristen aus Bayern stören Bahnverkehr auf Hindenburgdamm

Mehrere Männer aus Bayern haben am Wochenende den Bahnverkehr nach Sylt am Hindenburgdamm gestört. Wie die Polizei mitteilte, standen die Touristen Samstagvormittag mit ihrer Kamera am Rickelsbüller Koog, um Fotos von den Zügen zu schießen. Dabei war ihnen nicht klar, dass sie sich und die Reisenden gefährden. Die Männer kamen mit einer Verwarnung davon. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Kappeln: Schleibrücke wegen Arbeiten nur einspurig

Die Schleibrücke Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bekommt ein neues Brückendrehlager. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) haben die Arbeiten am Montag um 7 Uhr in der Früh begonnen und werden voraussichtlich noch bis Freitag 17 Uhr andauern. In Folge der Bauarbeiten muss die südliche Klappenseite gesperrt werden. Der Verkehr wird währenddessen in beide Fahrtrichtungen einspurig über die nördliche Seite geleitet. Für Schiffe auf der Schlei ist die Durchfahrt in dieser Zeit nicht möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.275,5. Allerdings fehlen die Daten vom Wochenende, die erfahrungsgemäß nachgemeldet werden. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.423,2 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 1.244,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.341,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

