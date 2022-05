Stand: 02.05.2022 10:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Kreis Nordfriesland verkleinert Vogelgrippe-Schutzbereich

Der Kreis Nordfriesland hat wegen der sinkenden Zahl der Geflügelpest-Fälle bei Wildvögeln die Zone mit Aufstallungspflicht verkleinert. Laut einer von Sonnabend geltenden Verordnung muss nun nur noch Geflügel in einem Streifen von einem Kilometer Breite entlang der Küste sowie rund um große Wasserflächen aufgestallt werden. Bislang galt ein drei Kilometer breiter Bereich. Zur Begründung der Verkleinerung des Gebiets sagte eine Kreissprecherin, im April seien erkrankte Wildvögel vor allem im Vorland und in den unmittelbaren Deichgebieten gefunden worden. Der Kreis Nordfriesland stellt auf seiner Internetseite eine Karte bereit, dort können Geflügelhalter nachsehen, ob sie - je nach Standort des Betriebes - ihre Tiere wieder ins Freie bringen dürfen oder nicht. Der Kreis Dithmarschen hatte in der vergangenen Woche die Aufstallungspflicht im gesamten Kreisgebiet aufgehoben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Maifeuer und Benefizaktion in Garding

Nach der Corona-Pause in den vergangenen zwei Jahren haben unzählige Menschen an der Westküste am Wochenende die Maifeuer besucht. In Garding (Kreis Nordfriesland) sind dabei 3.000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge zusammen gekommen. Mitveranstalter Rainer Martens vom Stadtmarketing Garding sagte, die Summe werde nun dem Amt Eiderstedt übergeben, mit dem Geld sollten Ukraine-Flüchtlinge in der Region unterstützt werden. 300 Menschen hatten die Veranstaltung im Gardinger Stadtwald besucht. Das Maifeuer mit einem musikalischen Rahmenprogramm war von der Stadt Garding, dem Stadtmarketing, dem Verein Musik für Garding und der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet worden. Zahlreiche Geschäftsleute hatten Gutscheine und Preise für eine Tombola zur Verfügung gestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Maifeuer in Burg gerät außer Kontrolle

In Burg (Kreis Dithmarschen) ist am Sonnabend ein Maifeuer außer Kontrolle geraten. Die Flammen sind laut einem Sprecher der Leitstelle vermutlich durch Funkenflug auf einen benachbarten Holzschuppen übergegangen. Die Feuerwehr konnte den Schuppen nicht mehr retten, ein Trecker und weitere landwirtschaftliche Geräte wurden zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Erste Nachhaltigkeitswoche auf Helgoland

Bis zum 5. Mai gibt es in der "Green Week" auf Helgoland (Kreis Pinneberg) zahlreiche Mitmach-Aktionen, Vorträge und einen regionalen Markt auf dem Museumshof. Dabei sollen laut der Veranstalterin Wege für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften auf der Nordseeinsel gezeigt werden. Wie viele Inseln sei auch Helgoland von den Folgen der Klimakrise und der Vermüllung der Meere betroffen. Bei der ersten Nachhaltigkeitswoche soll es unter anderem um Themen wie Müll-Reduzierung, die künftige Energie-Versorgung und Umweltbildung gehen. Neben Workshops und einer Strand-Säuberungsaktion ist auch eine Praktikumsbörse für Schüler geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Nordfriesland bei 1.271,9, in Dithmarschen bei 1.079,2und in Steinburg bei 1.100,2. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 932,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

