Polizei Heide verlängert Kontrollpunkt in der Innenstadt

Ein Teil der Heider Innenstadt bleibt laut Polizei weiterhin ein sogenannter 'gefährlicher Ort'. Damit kann die Polizei nach eigenen Angaben ohne konkreten Anlass Identitätskontrollen vornehmen, Personen durchsuchen und mitgeführte Gegenstände kontrollieren. Erst am Freitag nahmen Beamte nach Pöbeleien, Beleidigungen und offenen Aggressionen drei junge Menschen aus einer Gruppe von 30 Jugendlichen fest. Einer kam nach Anordnung einer Richterin eine Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg). Am Südermarkt kommt es laut Polizei seit längerem immer wieder zu Bedrohungen, Körperverletzungen und Raubdelikten. Deshalb hat die Polizei hier ihre Präsenz verstärkt und diesen Teil des Marktplatzes zum gefährlichen Ort erklärt - das soll laut Polizei nun bis August verlängert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

HanseWerk plant Mobilitätsstandort in Itzehoe

Der Energiedienstleister HanseWerk will in Itzehoe (Kreis Steinburg) eine Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr errichten. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Solche sogenannten Mobilitätszentren sollen an insgesamt fünf Orten in Schleswig-Holstein entstehen. Insgesamt will HanseWerk 1,2 Milliarden Euro investieren, um die Versorgungssicherheit weiter zu gewährleisten und den Ausbau der Energiewende voranzutreiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Vorbereitungen für Batteriefabrik - Stadt Heide will Grundstücke kaufen

In der Region Heide (Kreis Dithmarschen) laufen die Vorbereitungen für den Bau einer Batteriefabrik des schwedischen Investors Northvolt. In dieser Woche wollen die Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) weitere Voraussetzungen für die Bauleitplanung schaffen. Das Land hatte bereits angekündigt, dass es das Projekt mit 50 Millionen Euro unterstützt. Heute will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin im Beisein von Northvolt-Chef Peter Carlsson bekannt geben, mit welcher Summe der Bund das Projekt fördern wird. Die Baukosten sollen insgesamt 4,5 Milliarden Euro betragen. Investor Northvolt will in der Fabrik 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen und dort ab 2025 Batterien für E-Autos herstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 10.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 809,5, in Dithmarschen bei 791,0 und Steinburg meldet einen Wert 1.285,3. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 751,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

