Stand: 02.06.2022 06:10 Uhr

Debatte um Hasskriminalität im Internet

In Schleswig-Holstein gibt es Kritik an der Art und Weise, wie Ermittlungsbehörden mit der Verfolgung von Hasskriminalität umgehen. Recherchen der Sendung ZDF Magazin Royale hatten ergeben, dass die Behörden – auch hier im Norden – Hasskommentare nicht konsequent verfolgen. Beratungsstellen fordern nun Konsequenzen: Staatsanwaltschaften und Polizisten müssten besser geschult werden, um strafbare Inhalte im Netz zu erkennen, sagte der Leiter der regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus von der AWO, Torsten Nagel. Vor allem antisemitische Inhalte würden von den Behörden oft nicht als solche eingestuft, so Nagel. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 06:00 Uhr

Aufstiegsrunde: Todesfelde mit Niederlage gegen Bremer SV

Der SV Todesfelde hat es verpasst, einen großen Schritt in Richtung Fußball-Regionalliga Nord zu machen. Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde unterlag der Oberliga-Meister gestern auf neutralem Platz in Hamburg dem Bremer SV mit (0:1) 0:2. Die Treffer für den Oberliga-Meister aus Bremen machten Lukas Muszong (45 +3) und Mats Kaiser (77.). Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde trifft Todesfelde am Pfingstsonntag (15 Uhr) zu Hause auf Kickers Emden, die ihr zweites Spiel gegen Concordia Hamburg mit 3:1 gewannen. Die Ostfriesen sind damit bereits sicher für die Regionalliga qualifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:00 Uhr

Studie zur Jugendgewalt am Heider Südermarkt

Nach Schlägereien und Raubüberfällen am Heider Südermarkt hat der Kreis Dithmarschen nun eine Studie zur Untersuchung der Jugendgewalt in Auftrag gegeben. Nach Angaben eines Jugendamtsprechers soll der Verein "Kieler Anti-Gewalt-und Sozialtraining" eine Analyse erstellen und herausfinden, welche Jugendgruppen sich am Südermarkt treffen und warum dort Aggressionen entstehen. Die Stadt Heide will kommende Woche mit Kommunalpolitikern, Vereinen und Polizei konkrete Maßnahmen besprechen. Mitte Mai war ein 20-jähriger Mann bei einer Schlägerei in der Nähe des Südermarkts lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb eine Woche danach im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 06:30 Uhr

Infektiologe Rupp: Corona-Strategie für Herbst entwickeln

Viele Menschen in Schleswig-Holstein haben sich inzwischen mindestens einmal mit Corona infiziert – doch die Verläufe sind aktuell meist mild. Gerade jetzt müsse sich die Politik aber schon Strategien für den Herbst überlegen, forderte der Lübecker Infektiologe Jan Rupp im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Er hofft, dass jetzt darüber diskutiert wird, welche Maßnahmen in Schulen ergriffen oder nicht ergriffen werden – und nicht erst wieder im akuten Fall, wenn die Zahlen hochgehen. Dabei dürfe nicht allein auf den Infektionsschutz geachtet werden, sondern vor allem darauf, welche Krankheitslast entsteht, wenn Kinder zum Beispiel nicht mehr mit ihren Freunden spielen dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:00 Uhr

Digitale Corona-Impfzertifikate laufen ab

Wer in den Sommerferien in den Urlaub fahren will, sollte sein digitales Corona-Impfzertifikat überprüfen. Bereits Ende Juni sollen nämlich die ersten ablaufen. Laut Robert Koch-Institut wird ein Update rechtzeitig vor dem Ablauf des Zertifikats auf der App zur Verfügung stehen. Das Impfzertifikat hat aus technischen Gründen ein Ablaufdatum, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Für einige Länder innerhalb und außerhalb der EU gelten noch Reisebeschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 20:00 Uhr

Wetter: Erst Regen, später auch Sonne

Bis zum Mittag gibt es immer wieder Regen, zum Nachmittag ist es dann heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 16 Grad in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 15 Grad in Kuden (Kreis Dithmarschen).

